影／鳴笛救護車過路口被轎車撞進熱炒店 陪同家人受傷送進醫院

屏東東港輔英醫院1輛載著病患要轉送高雄長庚醫院的救護車，今天下午鳴笛行經新園鄉仙吉路和新田路口時，直行的仙吉路方向甫轉紅燈，從新田路出來的陳姓轎車駕駛未注意減速撞上，救護車衝進仙吉路1家尚未營業的熱炒店內，兩者駕駛均未受傷，車上病患也無恙，倒是坐副駕駛座的陪病家屬輕傷，被送進輔英醫院。

東港警分局調查，26歲陳姓男子駕駛救護車載著病患，從東港輔英醫院一路開啟紅燈並鳴警笛，由南向北前往高雄長庚醫院，下午1時半行經新園鄉仙吉路和新田路口時，仙吉路方向剛變紅燈，被新田路由西往東綠燈直行、20陳姓男子駕駛的進口轎車撞上。

救護車被擦撞後，向右衝進仙吉路上1家尚未營業的熱炒店鐵捲門，造成部分設施受損，轎車右前輪鈑金損壞，救護車前車頭損壞，2名駕駛未受傷，但救護車上副駕座的陪病家屬輕微擦傷，消防分隊再派車送輔英醫院，原車上病患無大礙，再送高雄長庚醫院，雙方駕駛酒測值均為0，相關肇事原因正由警方調查釐清中。