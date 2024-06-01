家中意外！台東12歲男孩遭鐵捲門捲入搶救後仍宣告不治
台東12歲楊姓男童，今天被住家鐵捲門夾住脖子命危送醫，經搶救一度恢復呼吸心跳並在加護病房觀察治療，未料傍晚病情惡化，仍搶救宣告不治。警方進一步調查事故原因。
這起意外，於今天早上10點多發生，楊姓男孩和弟弟從住家出門時，卻突然返屋內拿東西，結果遭到鐵捲門捲入壓住脖子，使得無法呼吸動彈不得，弟弟見狀趕緊打電話給就近請親友到場打開鐵門。
警消獲報趕抵現場時，屋主已將鐵捲門拉起，不過，由於卡住時間過久，當下受困男孩沒有呼吸和心跳停止，消防隊員趕到時和親友進行CPR急救，隨後將男孩送往馬偕醫院搶救。
幸經急救後，男孩恢復呼吸心跳，但尚未脫離危險期，在加護病房觀察治療，但因傷勢嚴重，下午3點病情突然惡化，醫院搶救仍宣告不治，家屬難過不已。至於男孩為何遭夾，是否為機械故障或人為因素所致，警方將進一步調查釐清原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言