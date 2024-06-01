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家中意外！台東12歲男孩遭鐵捲門捲入搶救後仍宣告不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東12歲楊姓男童，今天被住家鐵捲門夾住脖子命危送醫，經搶救一度恢復呼吸心跳並在加護病房觀察治療，未料傍晚病情惡化，仍搶救宣告不治。警方進一步調查事故原因。

這起意外，於今天早上10點多發生，楊姓男孩和弟弟從住家出門時，卻突然返屋內拿東西，結果遭到鐵捲門捲入壓住脖子，使得無法呼吸動彈不得，弟弟見狀趕緊打電話給就近請親友到場打開鐵門。

警消獲報趕抵現場時，屋主已將鐵捲門拉起，不過，由於卡住時間過久，當下受困男孩沒有呼吸和心跳停止，消防隊員趕到時和親友進行CPR急救，隨後將男孩送往馬偕醫院搶救。

幸經急救後，男孩恢復呼吸心跳，但尚未脫離危險期，在加護病房觀察治療，但因傷勢嚴重，下午3點病情突然惡化，醫院搶救仍宣告不治，家屬難過不已。至於男孩為何遭夾，是否為機械故障或人為因素所致，警方將進一步調查釐清原因。

台東市豐谷北路一處民宅，今天上午發生12歲楊姓男孩遭鐵捲門夾住命危送醫，經搶救一度恢復呼吸心跳並在加護病房觀察治療，未料3點病情惡化，仍搶救宣告不治。警方目前進一步調查了解釐清事故原因。圖／讀者提供
台東市豐谷北路一處民宅，今天上午發生12歲楊姓男孩遭鐵捲門夾住命危送醫，經搶救一度恢復呼吸心跳並在加護病房觀察治療，未料3點病情惡化，仍搶救宣告不治。警方目前進一步調查了解釐清事故原因。圖／讀者提供

台東 消防隊 馬偕醫院

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