家中意外！台東12歲男孩遭鐵捲門捲入搶救後仍宣告不治

台東12歲楊姓男童，今天被住家鐵捲門夾住脖子命危送醫，經搶救一度恢復呼吸心跳並在加護病房觀察治療，未料傍晚病情惡化，仍搶救宣告不治。警方進一步調查事故原因。

這起意外，於今天早上10點多發生，楊姓男孩和弟弟從住家出門時，卻突然返屋內拿東西，結果遭到鐵捲門捲入壓住脖子，使得無法呼吸動彈不得，弟弟見狀趕緊打電話給就近請親友到場打開鐵門。

警消獲報趕抵現場時，屋主已將鐵捲門拉起，不過，由於卡住時間過久，當下受困男孩沒有呼吸和心跳停止，消防隊員趕到時和親友進行CPR急救，隨後將男孩送往馬偕醫院搶救。