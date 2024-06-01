濃煙瀰漫整條馬路！新北永和炸雞店起火 大批消防人車前往搶救

新北市永和區福和路今天下午一間炸雞店發生火警，冒出大量濃煙瀰漫整條馬路，新北市消防局出動大批人車前往搶救，疏散10餘人，火勢發生10多分鐘後控制，無人受傷，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午2時42分獲報，永和區福和路76巷口一間無骨炸雞店發生火警，出動16輛消防車及30多人前往搶救，消防人員趕抵現場時，起火店家外面福和路上，瀰漫大量濃煙，幾乎看不清楚路面。

炸雞店老闆表示，店內已無人，消防人員一面布水線搶救，一面疏散火場樓上2樓至5樓公寓住戶共10餘人至公寓頂樓避難，下午2時53分控制火勢並進行排煙，火場於下午3時許完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺。據了解，疑似店內雜物不慎引燃起火，確實起火源有待消防局火調人員進一步調查釐清。