影／高雄母載幼女掉書包…警調監錄器幫找回 女童破涕為笑

高雄黃姓女子騎機車載幼女回家途中，疑因路不平，顛簸中遺失放在機車腳踏板書包，聽見女兒大哭才停車，請求警方幫忙找書包。員警調閱相關監錄系統，立刻才找回書包，令小女孩破涕為笑。

黃姓女子（38歲）5月下旬載著幼女回家途中，女兒突然哭著說書包不見了，黃女趕緊停車，但回頭找不到書包，女兒也因這個書包是最愛的閃亮粉色款嚎啕大哭，黃婦便帶幼女就近到新興警分局自強路派出所求助，請員警幫忙找書包。

自強所警員調閱相關監錄畫面，發現黃婦的機車經過高雄市前金區自強二路與五福三路口附近，疑因晃動，書包從腳踏板上掉落於道路，但黃女沒察覺。警方說，應該是騎車不小心踢到書包，不是道路不平抖掉書包。

員警馬上前去書包掉落的地點，發現路人擔心掉在路上的書包造成交通事故，已撿起書包放在路旁店家，才把書包帶回派出所還給小女孩，令女孩破涕為笑，頻說「謝謝哥哥」。