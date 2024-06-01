影／台中集體霸凌影片曝光！國3生遭群毆 嬤心疼報警

台中今傳國中生遭長期集體霸凌事件，市議員江和樹接獲爆料，指一名就讀大里區某國中三年級蕭姓男學生長期遭同一群在廟會當陣頭的男子霸凌，昨晨竟在北區一處土地公廟對蕭生拳打腳踢，搶走3.5萬現金、手機等，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。江和樹質疑，台中治安是怎麼了？盼警察介入調查，讓霸凌者得到應有的懲罰。

從江和樹提供的影片看到，國三的蕭姓男學生十分弱小，他被帶到一中街附近土地公廟，因一言不合，遭一群年輕男子一陣亂拳，砸頭，拿皮帶狂鞭等，甚至被撂倒地後，眾人向蕭生一陣猛踹，蕭生難過地躺地哀嚎。

蕭生表示，他認識這群打他的人，其中蔡姓男子之前向他借錢未果，在外放風聲說他欠蔡男錢，前天深夜他到北區找朋友，沒想到撞見蔡男等一群人，被帶到附近土地公廟遭圍毆。這群人怕他報警，拿走他放在口袋內的手機，發現口袋裡還有現金後，於是又搶走他身上的3.5萬現金。

蕭生的阿嬤表示，孫子是在前晚12時左右被帶走，約昨天凌晨1時30分被打，好幾個壯男圍攻打孫子一人，孫子全身都是傷，相當心疼，她已帶孫子到澄清醫院驗傷，一定要告到底。