快訊

砸重金裝潢？北藝大豪華校長室挨酸「別再占學生便宜」 校方說話了

僅5成考生答對…北市國小教甄自然科爭議題有機會翻盤？教育局給答案

無框行動用戶攜碼更便宜！3大通訊行資費比一比 最低379元上網吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中集體霸凌影片曝光！國3生遭群毆 嬤心疼報警

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中今傳國中生遭長期集體霸凌事件，市議員江和樹接獲爆料，指一名就讀大里區某國中三年級蕭姓男學生長期遭同一群在廟會當陣頭的男子霸凌，昨晨竟在北區一處土地公廟對蕭生拳打腳踢，搶走3.5萬現金、手機等，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。江和樹質疑，台中治安是怎麼了？盼警察介入調查，讓霸凌者得到應有的懲罰。

從江和樹提供的影片看到，國三的蕭姓男學生十分弱小，他被帶到一中街附近土地公廟，因一言不合，遭一群年輕男子一陣亂拳，砸頭，拿皮帶狂鞭等，甚至被撂倒地後，眾人向蕭生一陣猛踹，蕭生難過地躺地哀嚎。

蕭生表示，他認識這群打他的人，其中蔡姓男子之前向他借錢未果，在外放風聲說他欠蔡男錢，前天深夜他到北區找朋友，沒想到撞見蔡男等一群人，被帶到附近土地公廟遭圍毆。這群人怕他報警，拿走他放在口袋內的手機，發現口袋裡還有現金後，於是又搶走他身上的3.5萬現金。

蕭生的阿嬤表示，孫子是在前晚12時左右被帶走，約昨天凌晨1時30分被打，好幾個壯男圍攻打孫子一人，孫子全身都是傷，相當心疼，她已帶孫子到澄清醫院驗傷，一定要告到底。

江和樹說，他接獲報料，指這名蕭姓學生，長期以來被霸凌，時常被要求拿錢， 如果沒有錢就會被毆打，昨竟在街頭上演集體霸凌、搶錢，希望警察單位能夠介入調查， 讓這些霸凌者得到應有的懲罰。

台中國三蕭姓男學生昨天凌晨在北區遭一群男子圍毆、猛踹，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。圖／市議員江和樹提供
台中國三蕭姓男學生昨天凌晨在北區遭一群男子圍毆、猛踹，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。圖／市議員江和樹提供
台中國三蕭姓男學生（中）昨天凌晨在北區遭一群男子圍毆，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。圖／市議員江和樹提供
台中國三蕭姓男學生（中）昨天凌晨在北區遭一群男子圍毆，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。圖／市議員江和樹提供
台中國三蕭姓男學生昨天凌晨在北區遭一群男子圍毆，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。圖／市議員江和樹提供
台中國三蕭姓男學生昨天凌晨在北區遭一群男子圍毆，蕭生的阿嬤更是不捨地表示，已報警，要對動手的4人告到底。圖／市議員江和樹提供

台中市 國中生 阿嬤 霸凌

延伸閱讀

現代霸凌型態多樣 要耐心「破解」孩子恐懼

全台小校「缺」專任輔導師 學童身心遭霸凌由誰來接住？

談台中女高職生遭霸凌悲劇 盧秀燕：我也曾被霸凌「不會這樣算了」

影／台南北區13所學校增設「停讓大聲公」加強行人安全

相關新聞

影／台中集體霸凌影片曝光！國3生遭群毆 嬤心疼報警

台中今傳國中生遭長期集體霸凌事件，市議員江和樹接獲爆料，指一名就讀大里區某國中三年級蕭姓男學生長期遭同一群在廟會當陣頭的...

台61彰化線西鄉路段兩車擦撞 全線封閉迴堵近兩公里

台61線彰化線西鄉路段南下170.4公里，今午12點6分發生貨櫃車擦撞前面連結車，雖無人受傷但車道全部受阻，警方封閉車道...

影／高雄母載幼女掉書包 警調監錄器幫找回 女童破涕為笑

高雄黃姓女子騎機車載幼女回家途中，疑因路不平，顛簸中遺失放在機車腳踏板書包，聽見女兒大哭才停車，請求警方幫忙找書包。員警...

影／釣完蝦看不順眼 高雄男嗆「看三小」對人揮刀 落跑後被逮回

高雄市三民區自立一路今凌晨傳街頭鬥毆，警方出動快打部隊趕到一家有釣蝦場的複合式KTV停車場，僅發現黃姓男子一人在場；經調...

嘉義夫妻犧牲救子 葉家3遺孤長大爭氣了：誓言回報社會

嘉義市開機車行的葉秀湧夫婦，10年前帶3名讀國小兒子到布袋鎮好美寮沙洲釣魚，為救起落海2名兒子，夫婦相繼跳入海中不幸溺斃...

尖石機車騎士倒路旁全身發紅昏迷 竟是遭虎頭蜂狂螫不支倒地

新竹縣尖石鄉昨天上午一名騎機車的登山客被巡邏員警發現倒在路旁，上前一看赫見登山客全身發紅紅腫，已經陷入半昏迷狀態，登山客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。