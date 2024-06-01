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影／釣完蝦看不順眼 高雄男嗆「看三小」對人揮刀 落跑後被逮回

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區自立一路今凌晨傳街頭鬥毆，警方出動快打部隊趕到一家有釣蝦場的複合式KTV停車場，僅發現黃姓男子一人在場；經調查，黃釣完蝦從KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆黃「看三小」，還持刀揮舞後騎車離去，警方以車追人，逮到賴男，依恐嚇罪嫌送辦。

三民一警分局今凌晨0時22分許獲報，位於三民區自立一路、同協路口一家複合式KTV旁的停車場有街頭鬥毆糾紛，警方出動快打部隊前往查處。

警方抵達現場後，發現僅黃姓男子（25歲）1人在場，黃毫髮未傷，經警方調查，員警隨即帶返釐清事件發生經過。

黃男指稱，當時從KTV釣蝦消費後步出至停車場，和一名男子互看，對方似乎以為被他瞪眼，隨即對他嗆聲「看三小」，後男子還拿出疑似小刀作勢揮舞後，才騎車離去現場。

後警方以車追人，查出是賴姓男子（22歲）所為，在凌晨3時許於賴男住家找到人，由於黃心生恐懼，警詢後，依恐嚇罪將全案移送高雄地檢署偵辦。

高雄市黃姓男子今晨從三民區一家KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆「看三小」還持刀揮舞後騎車離去，賴被警逮捕，依恐嚇罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨從三民區一家KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆「看三小」還持刀揮舞後騎車離去，賴被警逮捕，依恐嚇罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨從三民區一家KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆「看三小」還持刀揮舞後騎車離去，賴被警逮捕，依恐嚇罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨從三民區一家KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆「看三小」還持刀揮舞後騎車離去，賴被警逮捕，依恐嚇罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨從三民區一家KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆「看三小」還持刀揮舞後騎車離去，賴被警逮捕，依恐嚇罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨從三民區一家KTV步出時，和賴姓男子互看不順眼，賴嗆「看三小」還持刀揮舞後騎車離去，賴被警逮捕，依恐嚇罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝

KTV 停車場 高雄市 鬥毆

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