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嘉義夫妻犧牲救子 葉家3遺孤長大爭氣了：誓言回報社會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市開機車行的葉秀湧夫婦，10年前帶3名讀國小兒子到布袋鎮好美寮沙洲釣魚，為救起落海2名兒子，夫婦相繼跳入海中不幸溺斃，2子獲救，3名遺孤由姑姑夫婦照顧，社會各界捐善款市府成立學校教育儲蓄戶，經過10年，3孩子陸續在興華中學畢業，大哥讀陸軍專科學校、二哥讀吳鳳科大，么兒今年畢業錄取國防大學等2校，感恩姑姑夫婦照顧及各界善心人士愛心。

葉家么兒葉錦勳錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系，以及國防培育班空軍軍官學校，他要讀國防大學減輕家庭負擔。回到2014年，他還是嘉北國小3年級孩子，父親提議帶著他們三兄弟到海邊玩，意外發生，哥哥陷入危險。父親、哥哥與媽媽相繼下水相救，他束手無策在岸邊哭泣。周遭人士及居民奮力相救，救回2名兄長，父母溺死，悲劇帶給他難以磨滅的陰影。

葉錦勳如願考取國防大學政戰學院心理及社會工作學系。導師鄭世杰對錦勳關心鼓勵，他說，錦勳學習協助班務表現積極，和同學相處融洽，高興錦勳及2名哥哥完成國、高中6年學業。

「希望將自己經驗與走出傷痛方法分享大眾，未來利用大學學習知識，諸實踐，用力量幫助他人」，葉錦勳說，感謝許多人，包含當時的嘉北國小校長許忠和發起救助，讓他們三兄弟就學生活得到幫助；感謝救助社會大眾，感恩姑姑及姑丈。最後，他對父母說：「爸媽，我上大學了，為我而驕傲吧。」這是他對父母最深切思念與愛意。

興華說，葉家遺孤3兄弟這3年陸續畢業，大哥目前就讀陸軍專科學校二年級、二哥讀吳鳳科大一年級，當時各界愛心捐助成立的教育專戶善款，合計約1800萬元，葉家三兄弟故事，說明「社會處處有溫情」。

葉家么兒葉錦勳興華中學今年畢業（中）錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系，以及國防培育班空軍軍官學校，他要讀國防大學減輕家庭負擔。圖／興華中學提供
葉家么兒葉錦勳興華中學今年畢業（中）錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系，以及國防培育班空軍軍官學校，他要讀國防大學減輕家庭負擔。圖／興華中學提供

兄弟 國防大學 父母

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