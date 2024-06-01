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尖石機車騎士倒路旁全身發紅昏迷 竟是遭虎頭蜂狂螫不支倒地

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉昨天上午一名騎機車的登山客被巡邏員警發現倒在路旁，上前一看赫見登山客全身發紅紅腫，已經陷入半昏迷狀態，登山客用僅剩的意識表達是被虎頭蜂攻擊，員警當即將他送往消防隊急救，才讓登山客撿回一命。

據了解，這名登山上昨天上午才剛爬完山，已經在騎車打道回府的路上，竟然就被一群虎頭蜂瘋狂螫咬，因為登山客本身有過敏體質，被發現時已經全身發紅，頭部及身體出現多處腫脹，就連呼吸、心跳都變得急促。

當時尖石分駐所警員高恩賜、王柏惟才剛騎車巡邏經過，就看到登山客連同騎的機車，人車摔倒在地，倒在尖石體育場停車場前，又因為逐漸意識模糊，呈現半昏迷狀態，且因手機沒電無法撥打電話求助，幸好是在大馬路旁就被發現，才能緊急獲得救治。

員警隨即扛起昏迷的登山客，沿途鳴放警報器將其火速載至尖石消防隊施以初步救治後送醫，順利將登山客救回。橫山警分局提醒民眾，登山時應避免穿著深色衣物或噴灑香水，如發現少量蜂群出沒，應立即繞道避開，同時登山前應留意手機電量及行動電源，以便遇突發緊急狀況能對外聯絡。

登山客騎車下山途中遭虎頭蜂群攻擊，全身頭手四肢都有螫咬痕跡。記者巫鴻瑋／翻攝
登山客騎車下山途中遭虎頭蜂群攻擊，全身頭手四肢都有螫咬痕跡。記者巫鴻瑋／翻攝
登山客騎車下山途中遭虎頭蜂群攻擊，連人帶車倒在路旁陷入昏迷。記者巫鴻瑋／翻攝
登山客騎車下山途中遭虎頭蜂群攻擊，連人帶車倒在路旁陷入昏迷。記者巫鴻瑋／翻攝

消防隊 虎頭蜂 過敏反應

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