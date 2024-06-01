快訊

孫安佐回台首直播 認壓力大「太累了」：一堆人把我當瘋子

棒球／38歲陳偉殷術後投145公里 超越2022年自己

國民法官較「情理法」？多數被告不想進入國審急著和解

影／永康橡膠工廠火警竄惡臭黑煙 台南市這幾區民眾快關緊門窗

聯合報／ 記者吳淑玲莊曜聰／台南即時報導

台南市永康區三民街一處橡膠加工廠今天早上傳出火警，火勢猛烈濃煙不斷竄出由於鄰近高速公路，帶有惡臭的黑煙還飄到車道上，用路人放慢速度，一度還造成車輛回堵，警消出動17車41人前往滅火，火勢在9時16分控制，但黑煙仍猛竄，台南市環保局派員監測空品，並呼籲永康、新市、安定、善化的居民緊閉門窗。

台南市環保局發出火警空品提醒，今天上午8時13分在台南永康區三民街發生的工廠火警，消防隊已經到場控制火勢，目前風向為南風，黑煙將往北飄散，可能影響空氣品質範圍為永康、新市、安定、善化等行政區。

環保局提醒位於警告範圍內的民眾關閉門窗，如果要外出，也請戴口罩做好自我防護，目前環保局持續監控中，掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，請民眾不必恐慌。

台南市永康區工廠火警，惡臭濃煙猛竄。圖／南市消防局提供
台南市永康區工廠火警，惡臭濃煙猛竄。圖／南市消防局提供
台南市永康區工廠火警惡臭濃煙猛竄，由於吹南風，北邊幾個行政區都要注意。圖／南市環保局提供
台南市永康區工廠火警惡臭濃煙猛竄，由於吹南風，北邊幾個行政區都要注意。圖／南市環保局提供
台南市永康區工廠火警，惡臭濃煙猛竄，環保局派員監控。圖／南市環保局提供
台南市永康區工廠火警，惡臭濃煙猛竄，環保局派員監控。圖／南市環保局提供
台南市環保局發出警告。圖／南市環保局提供
台南市環保局發出警告。圖／南市環保局提供

台南 火災 環保局

延伸閱讀

6度衝入火警民宅救人！高中生一氧化碳中毒 高壓氧治療後出院

傳代燒台中家戶垃圾 彰化縣環保局：沒共識已不了了之

竹市大樓火警2消殉職 桃議員促管道間防火填塞納安檢

影／彰化大樓十樓傳火警 男子墜樓命危

相關新聞

影／台南橡膠加工廠起火！濃煙惡臭瀰漫高速公路

國道1號中山高台南永康318公里北上路段，上午8點半左右開始不時有滾滾濃煙飄進、瀰漫惡臭，民眾紛紛向警方、消防局通報。台...

女騎士闖國3...從嘉義狂飆130公里跨4縣市到屏東 警攔住下場曝

近來頻傳機車誤闖國道事件 ，44歲洪姓女子上月29日下午1點55分，騎普通重型機車自國道3號嘉義中埔交流道南向302公里...

基隆中華路修車廠凌晨大火 機油燒成火球多輛車被毀

基隆市中山區中華路一處汽車廠今天凌晨約5點23分發生大火，由於有存放大量機油，火勢燃燒猛烈，消防人員到場時已全面燃燒，燒...

赤膊男子酒醉要搭車被拒暴怒 砸破后里火車站售票口

中捷上個月才發生男子持3刀砍人事件，台中后里車站昨晚也發生暴力事件。一名男子酒後脫衣要搭車被勸阻，暴怒拿酒瓶砸破售票口玻...

影／永康橡膠工廠火警竄惡臭黑煙 台南市這幾區民眾快關緊門窗

台南市永康區三民街一處橡膠加工廠今天早上傳出火警，火勢猛烈濃煙不斷竄出由於鄰近高速公路，帶有惡臭的黑煙還飄到車道上，用路...

影／三重路口轉彎不減速 直行機車被撞失控「掃一排」畫面曝

新北市三重區新北大道、中華路口，日前發生汽機車擦撞殃及無辜，造成4人受傷的車禍。1輛汽車左轉未禮讓對向直行機車，騎士則因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。