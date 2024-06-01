影／永康橡膠工廠火警竄惡臭黑煙 台南市這幾區民眾快關緊門窗
台南市永康區三民街一處橡膠加工廠今天早上傳出火警，火勢猛烈濃煙不斷竄出由於鄰近高速公路，帶有惡臭的黑煙還飄到車道上，用路人放慢速度，一度還造成車輛回堵，警消出動17車41人前往滅火，火勢在9時16分控制，但黑煙仍猛竄，台南市環保局派員監測空品，並呼籲永康、新市、安定、善化的居民緊閉門窗。
台南市環保局發出火警空品提醒，今天上午8時13分在台南永康區三民街發生的工廠火警，消防隊已經到場控制火勢，目前風向為南風，黑煙將往北飄散，可能影響空氣品質範圍為永康、新市、安定、善化等行政區。
環保局提醒位於警告範圍內的民眾關閉門窗，如果要外出，也請戴口罩做好自我防護，目前環保局持續監控中，掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，請民眾不必恐慌。
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