影／三重路口轉彎不減速 直行機車被撞失控「掃一排」畫面曝

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區新北大道、中華路口，日前發生汽機車擦撞殃及無辜，造成4人受傷的車禍。1輛汽車左轉未禮讓對向直行機車，騎士則因通過路口未減速，擦撞後機車彈向路口待轉區，又連續撞倒3輛無辜機車。

這起車禍發生在上個月25日深夜11時許，監視器錄下完整過程，28歲曾姓男子駕駛轎車從新北大道左轉中華路，53歲黃姓男子騎乘機車則從對向沿新北大道高速直行。

2車在路口發生擦撞，黃男騰空翻轉被拋飛數公尺摔下，幸好還能自行起身，機車倒地衝向右前方的機車待轉區，連續撞倒3輛停等紅燈的機車。警方獲報趕抵，5名駕駛皆未飲酒，4名機車騎士均手腳輕微擦挫傷。

警方依交通事故處理規定測繪記錄，汽車曾姓駕駛轉彎不讓直行車先行，依違反道路交通管理處罰條例第48條開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰，至於雙方的肇責比例，還需進一步鑑識調查釐清。

三重區新北大道、中華路口，5月25日發生車禍造成4名機車騎士受傷。轎車左轉未禮讓對向直行機車，騎士則因通過路口未減速，擦撞後機車彈向路口待轉區，又連續撞倒3輛無辜機車。記者林昭彰／翻攝
三重區新北大道、中華路口，5月25日發生車禍造成4名機車騎士受傷。轎車左轉未禮讓對向直行機車，騎士則因通過路口未減速，擦撞後機車彈向路口待轉區，又連續撞倒3輛無辜機車。記者林昭彰／翻攝
三重區新北大道、中華路口，5月25日發生車禍造成4名機車騎士受傷。轎車左轉未禮讓對向直行機車，騎士則因通過路口未減速，擦撞後機車彈向路口待轉區，又連續撞倒3輛無辜機車。記者林昭彰／翻攝
三重區新北大道、中華路口，5月25日發生車禍造成4名機車騎士受傷。轎車左轉未禮讓對向直行機車，騎士則因通過路口未減速，擦撞後機車彈向路口待轉區，又連續撞倒3輛無辜機車。記者林昭彰／翻攝

車禍

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