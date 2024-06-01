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影／高雄男提款機前徘徊警攔查 提袋藏29萬瞎扯這理由被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，適警方至金融機構巡簽發現他可疑攔查，結果在楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金，警方懷疑楊是領錢車手，楊辯稱錢是做電商的朋友借款，因無法交代來源，被依詐欺和洗錢防制法等罪嫌送辦。

左營警分局博愛四路派出所巡佐許耀文及警員李聰凱，前天下午1時10分時許至自由四路一家郵局簽巡時，發現28歲的楊姓男子在提款機前形跡可疑，遂主動上前盤查。

警方發現楊男手持提袋裡有10多張金融卡，以及綑好的29萬元，由於現金數目不小，警方懷疑楊是專門領錢的車手，追問楊男為何身上有這麼多錢，楊辯稱，是做電商的朋友的借款。

由於楊無法清楚交代金融卡及現金來源，警方將他帶返所；警詢後，依違反洗錢防制法及詐欺等罪移送橋頭地檢署偵辦，檢方命其以5萬元交保候傳。

楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，警方攔查發現楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金。記者石秀華／翻攝
楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，警方攔查發現楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金。記者石秀華／翻攝
楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，警方攔查發現楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金。記者石秀華／翻攝
楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，警方攔查發現楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金。記者石秀華／翻攝
楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，警方攔查發現楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金。記者石秀華／翻攝
楊姓男子前天下午在高雄市左營區一家郵局提款機前徘徊，警方攔查發現楊的提袋裡發現10餘張提款卡及捆好的29萬現金。記者石秀華／翻攝

車手 郵局 電商

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