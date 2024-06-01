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女騎士闖國3...從嘉義狂飆130公里跨4縣市到屏東 警攔住下場曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

近來頻傳機車誤闖國道事件 ，44歲洪姓女子上月29日下午1點55分，騎普通重型機車自國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處一路狂飆，國道第八警察大隊白河分隊4輛巡邏車攔查未停，還硬闖善化交流道4警攔截人牆，警車隨行護送130公里，最後在屏東大鵬灣出口攔下人車。洪女誤闖國道橫跨4縣市的飆車行為，警方依刑法妨害交通罪移送嘉檢偵辦。

檢方說，警方以違反刑法第185條第1項妨害交通罪：「損壞或壅塞陸路、水路、橋梁或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金」移送，經內勤檢察官複訊，當庭諭知請勿再犯，即予請回，檢察官偵辦中，

警方調查，洪女騎普通重型機車，自國道3號中埔交流道進入高速公路往南，未說明誤闖及拒絕接受攔查原因，警方依法舉發交通違規，依涉犯妨害交通罪法辦。

國道警察分析，誤闖國道多為機車騎士跟著導航指示，不小心騎上國道，曾出動拖吊車協助機車騎士載離國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上、6000 元以下罰鍰。

警方提醒若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位協助，確保自身及其他車輛安全，千萬別逆向迴轉，以免危及人身安全，也會觸法挨罰。

上月29日下午1點55分，44歲洪姓女子騎機車從國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處，誤闖上國道，警車一路「護送」至屏東大鵬灣出口攔下，橫跨4縣市。圖／警方提供
上月29日下午1點55分，44歲洪姓女子騎機車從國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處，誤闖上國道，警車一路「護送」至屏東大鵬灣出口攔下，橫跨4縣市。圖／警方提供
上月29日下午1點55分，44歲洪姓女子騎機車自國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處一路騎到屏東大鵬灣出口被攔下，橫跨4縣市飆車行為，遭警方移送嘉檢偵辦。圖／警方提供
上月29日下午1點55分，44歲洪姓女子騎機車自國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處一路騎到屏東大鵬灣出口被攔下，橫跨4縣市飆車行為，遭警方移送嘉檢偵辦。圖／警方提供
上月29日下午1點55分，44歲洪姓女子騎機車上國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處，狂飆130公里在屏東大鵬灣出口被攔下，遭警方依刑法妨害交通罪移送嘉檢偵辦。圖／警方提供
上月29日下午1點55分，44歲洪姓女子騎機車上國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處，狂飆130公里在屏東大鵬灣出口被攔下，遭警方依刑法妨害交通罪移送嘉檢偵辦。圖／警方提供

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