女騎士闖國3...從嘉義狂飆130公里跨4縣市到屏東 警攔住下場曝

近來頻傳機車誤闖國道事件 ，44歲洪姓女子上月29日下午1點55分，騎普通重型機車自國道3號嘉義中埔交流道南向302公里處一路狂飆，國道第八警察大隊白河分隊4輛巡邏車攔查未停，還硬闖善化交流道4警攔截人牆，警車隨行護送130公里，最後在屏東大鵬灣出口攔下人車。洪女誤闖國道橫跨4縣市的飆車行為，警方依刑法妨害交通罪移送嘉檢偵辦。

檢方說，警方以違反刑法第185條第1項妨害交通罪：「損壞或壅塞陸路、水路、橋梁或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金」移送，經內勤檢察官複訊，當庭諭知請勿再犯，即予請回，檢察官偵辦中，

警方調查，洪女騎普通重型機車，自國道3號中埔交流道進入高速公路往南，未說明誤闖及拒絕接受攔查原因，警方依法舉發交通違規，依涉犯妨害交通罪法辦。

國道警察分析，誤闖國道多為機車騎士跟著導航指示，不小心騎上國道，曾出動拖吊車協助機車騎士載離國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上、6000 元以下罰鍰。