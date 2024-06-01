影／新北警板橋查獲詐團水房 車手傻攜百萬進門...赫見滿屋警察

新北警方日前執行3波查緝行動，破獲詐騙集團水房，逮捕詐團主嫌黃姓男子及幹部郭男及范男共8人，其中范男剛好從外面攜回106萬詐騙贓款，一進門驚見滿屋警察，當場自投羅網。警方共查扣現金200多萬元、點鈔機、手機、K他命等，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和警方今年2月底接獲80歲婦人報案，指稱今年初在網路看到假股票投資廣告，點入後加Line好友，隨即有自稱國際投資劉理財專員「劉夢迪」與她連繫，以投資股票名義，先後2次面交30萬元，因有獲利卻無法出金，還要求加碼投資，發覺有異報警。

警方與被害人聯手，誆稱願意再加碼投資，今年3月中旬趁詐團車手祈姓男子（19歲）前往住家取款當場查獲，警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源展開追查， 4月執行兩波查緝行動，分別逮捕車手吳男（19歲）和17歲簡姓少年及車手頭王男（19歲）和17歲黃姓少年。

今年5月中旬，警方鎖定詐團水房位於板橋區信義路一處出租大樓，日前執行第三波查緝行動，查獲詐團主嫌黃姓男子（25歲）和詐團幹部郭姓男子（20歲），現場查獲疑似詐騙贓款100萬餘元、點鈔機、手機、K他命73.55公克，黃男竟辯稱，這100萬元是母親節紅包，非詐騙所得。

正當警方還在現場搜索時，詐團幹部范姓男子（25歲）從外面攜回106萬詐騙贓款，一進門驚見滿屋警察，當場傻眼乖乖伸出雙手遭警方上銬帶偵辦。警詢後將黃男等8人依組織、加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方聲押禁見主嫌黃男及郭姓幹部獲准，諭令幹部范男10萬元交保。

永和警分局呼籲，詐騙集團常於網站社群媒體、影音平台上投放假投資廣告，標榜穩賺不賠等詐術吸引民眾注意，騙取民眾鉅額財產，嚴重影響社會治安，民眾投資應選擇政府核可證券商或交易平台，不應將自身財物交予他人，避免受騙。

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