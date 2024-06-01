快訊

台灣寶可夢中心夜排再現！全為這隻絕版品 網傻眼：黃牛又付錢找代排

影／台南橡膠加工廠起火！濃煙惡臭瀰漫高速公路

全聯「熱銷美食」買一送一大缺貨！老饕狂掃貨：等2個月才拿到

影／台南橡膠加工廠起火！濃煙惡臭瀰漫高速公路

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國道1號中山高台南永康318公里北上路段，上午8點半左右開始不時有滾滾濃煙飄進、瀰漫惡臭，民眾紛紛向警方、消防局通報。台南市消防局表示，因為中山高邊坡路旁的永康區三民街42巷一處橡膠加工廠有火煙竄出，鹽行、大灣等分隊目前出動17車41人前往滅火。

消防五大隊表示，火場面積約2000坪，詢問關係人、查看並沒有人受困，但指稱有甲苯150公斤及其他不明溶劑，已通報環保局、台電、自來水、瓦斯公司人員到場協助。但因為裡面存放了大量的化學溶劑，目前火勢猛烈，已出動空拍機、消防機器人支援監控。

許多駕駛人經過火場附近，也刻意放慢速度察看，造成後方開始出現車流回堵。國道警方呼籲高速公路上駕駛人，千萬不要放慢車速觀看，以免後方車輛不小心追撞。

台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝
台南工廠起火黑濃煙惡臭瀰漫高速公路，大批消防員打火中。記者周宗禎／翻攝

台南 國道 火災 空拍機

延伸閱讀

桃園觀音建材工廠陷火海 台61線濃煙蔽天...駕駛心驚

影像曝光！高中生6度闖火場救人 癱軟在地還讓老翁先就醫

客人濃煙中吃麵！新宿拉麵店失火未疏散 網痛批：賺錢比火災重要？

影╱美軍F-35B戰機墜毀！爆炸起火濃煙直竄 飛行員彈跳逃生重傷

相關新聞

影／台南橡膠加工廠起火！濃煙惡臭瀰漫高速公路

國道1號中山高台南永康318公里北上路段，上午8點半左右開始不時有滾滾濃煙飄進、瀰漫惡臭，民眾紛紛向警方、消防局通報。台...

基隆中華路修車廠凌晨大火 機油燒成火球多輛車被毀

基隆市中山區中華路一處汽車廠今天凌晨約5點23分發生大火，由於有存放大量機油，火勢燃燒猛烈，消防人員到場時已全面燃燒，燒...

誇張行徑曝光！騎士「擅闖國道」還半途抽菸 這下慘了

國道近日接連出現騎士誤闖飆速行駛，前天下午國道公路警察局接獲通報，某騎士騎在國道十號西向1.9公里處，疑於槽化線上暫停抽...

開車擋救護車3分鐘 7旬嬤挨罰又被吊照

5月25日一輛黑色轎車行駛經彰化市，擋住後方民間救護車約3分鐘，引來各界憤慨。轎車駕駛人是名70多歲阿嬤，她到案後表示不...

高雄3少年頭惡作劇 罰單接不完

高雄市3名少年25日清晨玩跑酷，竟離譜地爬上高捷獅甲站體上高舉雙手歡呼，並跨越收票處閘門出站，捷運警察當天下午找到3人，...

兄死弟截肢獨活 燒炭加工自殺判緩刑

又一起長照悲劇。台南有對張姓兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，弟弟因長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。