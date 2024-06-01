影／台南橡膠加工廠起火！濃煙惡臭瀰漫高速公路
國道1號中山高台南永康318公里北上路段，上午8點半左右開始不時有滾滾濃煙飄進、瀰漫惡臭，民眾紛紛向警方、消防局通報。台南市消防局表示，因為中山高邊坡路旁的永康區三民街42巷一處橡膠加工廠有火煙竄出，鹽行、大灣等分隊目前出動17車41人前往滅火。
消防五大隊表示，火場面積約2000坪，詢問關係人、查看並沒有人受困，但指稱有甲苯150公斤及其他不明溶劑，已通報環保局、台電、自來水、瓦斯公司人員到場協助。但因為裡面存放了大量的化學溶劑，目前火勢猛烈，已出動空拍機、消防機器人支援監控。
許多駕駛人經過火場附近，也刻意放慢速度察看，造成後方開始出現車流回堵。國道警方呼籲高速公路上駕駛人，千萬不要放慢車速觀看，以免後方車輛不小心追撞。
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