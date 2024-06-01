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基隆中華路修車廠凌晨大火 機油燒成火球多輛車被毀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區中華路一處汽車廠今天凌晨約5點23分發生大火，由於有存放大量機油，火勢燃燒猛烈，消防人員到場時已全面燃燒，燒成有如火球，並不斷竄出濃濃黑煙，約半小時撲滅火勢，現場沒有人員受傷，起火原因還要調查。

基隆市消防局今天凌晨5時23分獲報，中山區中華路一處汽車修理廠發生大火，火勢很大，警察局、台電公司、自來水、瓦斯公司、消防署也都接獲通報。

消防局調派遣中山等5個分隊人車前往搶救，大批消防人車趕至，發現已經全面燃燒，火光竄出，並不斷冒出濃濃黑煙。現場民眾表示，沒有見到有人受傷、受困，起火處為汽車修理廠，起火處近山坡，但附近有民宅。

現場一名住戶表示， 「煙很大，大家都緊閉門窗，窗，現場濃煙飄散，空氣散發臭味，很多人拿口罩出來戴，幸好約半小時後火就滅了。」

消防局表示，消防人員立即拉水線滅火，5時45分現場火勢控制，經搜索並無人員受傷。5時50分火勢撲滅，進行殘火處理。

現場因有易燃的機油燃燒，助長火勢，目前持續殘火處理。上午待火場溫度降低後，火調人員會到場採證，起火原因還待調查。據指出，現場有4輛以上停放車輛被大火燒毀，被燒到只剩骨架，損失不小。

基隆市中山區中華路一處汽車廠，今天凌晨約5點23分發生大火。圖／消防局提供
基隆市中山區中華路一處汽車廠，今天凌晨約5點23分發生大火。圖／消防局提供

基隆 火災

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