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兄死弟截肢獨活 燒炭加工自殺判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南地院認張姓兄弟此等境遇，任何人均感同情而不忍過度苛責處罰弟弟，法官認他犯謀為同死而受託殺本人罪處1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
台南地院認張姓兄弟此等境遇，任何人均感同情而不忍過度苛責處罰弟弟，法官認他犯謀為同死而受託殺本人罪處1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

又一起長照悲劇。台南有對張姓兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，弟弟因長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥哥回天乏術，弟弟獲救後卻被起訴加工自殺罪；台南地院認為，弟弟謀為同死而犯加工自殺罪，判處一年二月徒刑，宣告緩刑三年，緩刑期間付保護管束。

刑法加工自殺罪規定，受他人囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。謀為同死而犯此項之罪者，得免除其刑。

檢警調查，張姓兄弟在台南租屋內住，哥哥中風導致行動不便且無工作，平時均由弟弟照料，弟弟在電子公司擔任作業員每月薪資兩萬六千元，經濟困頓。哥哥長年疾病想不開，去年二月三日中午向弟弟提及輕生。

弟弟因照顧哥哥身心俱疲，認為自己苟活也無意義，同月四日傍晚將客廳門窗關閉，吃下安眠藥後一同燒炭尋短，未料，五日上午兩人均醒過來，傍晚弟弟將哥哥扶到廁所內再次燒炭尋短，直至六日清晨，弟弟因左腳趾及左小腿在炭火旁遭嚴重燒傷驚醒，跑出屋外被鄰居發覺，報警將他送醫救治，警方入屋發覺哥哥在廁所已死亡。

台南地院判決，張氏兄弟長期因身體、經濟因素，生活陷入困頓，失去生存意念；弟弟因雙下肢接觸性燙傷，事後部分截肢並接受整型手術，此等境遇，任何人均感同情而不忍過度苛責處罰弟弟。

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