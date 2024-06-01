高雄3少年頭惡作劇 罰單接不完

高雄市3名少年25日清晨玩跑酷，竟離譜地爬上高捷獅甲站體上高舉雙手歡呼，並跨越收票處閘門出站，捷運警察當天下午找到3人，依違反大眾捷運法開罰；昨天又有這3人嬉鬧的另段影片流出，其中2名少年共乘共享電動自行車耍特技，之後又三貼，警方將再開罰。

15歲楊姓、洪姓及吳姓3名少年25日清晨5點多結伴玩跑酷，竟爬至捷運站體嬉鬧，捷運站保全發現後勸離，但少年們依然故我，甚至進捷運站跨越閘門出站，其中1名少年將躍過閘門逃票的影片PO上IG，註明「教你們怎麼搭捷運」；不少網友看到狠酸：「哪裡來的猴子」、「拍這些影片不就是想要紅」、「考完就自我放逐了是吧」。

同批少年還有另段影片流出，租共享電動自行車在馬路上打鬧，其中1人雙腳掛在車頭前方，另有人趁等紅燈時直接橫躺馬路中央，還有人躲草叢邊大聲喊叫驚嚇路人，行徑乖張。捷運警察隊當天下午查獲3人，以違反大眾捷運法第50條1項3款規定，擬處1500元以上、7500元以下罰鍰，將由高捷追繳應補票價及違約金。

新興警分局指出，少年的行為觸犯道交條例第73條「在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車」規定，可處300元至1200元罰鍰，另騎電動自行車「未戴安全帽」，可處300元罰鍰；後續將通知相關人等到案說明，依違規事實製單舉發。