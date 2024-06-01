開車擋救護車3分鐘 7旬嬤挨罰又被吊照

今年5月25日中午，這輛黑色租賃轎車行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車約3分鐘，引來各界憤慨。圖／民眾提供

5月25日一輛黑色轎車行駛經彰化市，擋住後方民間救護車約3分鐘，引來各界憤慨。轎車駕駛人是名70多歲阿嬤，她到案後表示不是故意擋救護車，而是因為救護車鳴笛聲一時緊張，前方又是紅燈，才將車慢慢往前移動，不過，警方依法告發，除了處3600元罰鍰，並將吊銷駕駛執照。

警方表示，5月25日中午12點50分黑色轎車行經彰化市中山路一段與中央路口，停在南下內側車道，後方有一輛民間救護車， 救護車一直鳴笛、按喇叭，黑色轎車就是不讓。兩車僵持約3分鐘之久，救護車切換到中線車道，沒想到轎車也跟著切換中線，再度擋住救護車，許多機車騎士看不過去，紛紛指著黑車大罵，未料，救護車再往左切時，黑車又跟著往左切，最後救護車才從內側車道突圍。

彰化警分局調閱路口監視器及民眾提供的影片，查出黑色轎車是租賃車，查出擋救護車的駕駛人，並在前天到案說明。