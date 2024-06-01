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台南私幼施虐 童6天受害38次

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市議員陳秋萍上午在議會揭露更多永康某私立幼兒園虐童細節。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳秋萍上午在議會揭露更多永康某私立幼兒園虐童細節。記者吳淑玲／翻攝

台南市永康區某私立幼兒園日前發生集體不當體罰幼童，全班16名小朋友有12人受81次不當管教及體罰，包括打頭、巴臉、連續強迫餵食等，教育局重罰2名教保員終身不得任職，上網通報登錄，加處2人各60萬元罰鍰，成台南最高罰鍰案例。

議員陳秋萍昨質詢揭露，還有名2歲男童6天內被針對38次，被壓制25分鐘動彈不得，年初出現拒學狀況，家長帶去收驚改名，懷疑虐童存在已久，園方沒通報。議員林燕祝也揭露21日安平區某托嬰中心保母，餵奶拍嗝猛力重拍，無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭撞木地板，將寶寶帶到樓梯底下打腳板，寶寶尿布未更換，導致尿布疹皮膚潰爛。

教育局說，防範類似事件，研擬2項加強措施，要求幼兒園落實風險自主管理制度，強化教保服務人員輔導及專業能力，落實正向管教；社會局督導不定時抽查，幼童若受到不當對待家長可直接反映，通報24小時內查訪，湮滅證據重懲。

陳秋萍說，看到幼童情形令人痛心，2歲男童年初哭鬧拒絕上學，原來幼兒園如「惡魔營」，懷疑園方沒通報，因幼兒身上有瘀青及傷口才爆發，要求提出具體方案，杜絕不當體罰及虐童。

林燕祝也說，台南幼兒園幼童遭不當對待案件統計，從去年3月至今共受理35件，不受理45件，裁罰8件，但不為人知霸凌事件又有多少？市長黃偉哲說，虐童零容忍，老師該調職就調職，情節重大該移送就移送，該行政處分就行政處分。

教育局長鄭新輝說，永康區某私幼證據明確，2名教保員只會打跟罵，虐童無法容忍；園方要落實管理，幼保人員要學習正向管教，對幼童要用耐心及愛心。安平區某托嬰中心不當對待嬰兒案，社會局調查後依違反兒童保護及兒少法，對4名幼保人員各裁處6萬元罰鍰，令托嬰中心停辦3個月公告名稱，函送地檢署告發。

幼兒園 教育局 虐童

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