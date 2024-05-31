快訊

台電又道歉了！高雄前金區地下變壓器故障 899戶突停電

中職／燈亮了！羅昂對悍將沒輸過 猛獅季冠軍亮燈M15

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅色車燈太蝦趴引注意 警攔下查到失聯女移工

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

越南籍阮姓男子昨深夜駕車外出，由於車頭燈照射出紅色的光芒相當引人注目，正巧行經桃園市桃園警分局埔子派出所設立於桃園區大興西路的路檢點，當場攔下依違反道路交通管理處罰條例開罰，查訪後座越南籍黎姓女乘客時，發現她的神情相當緊張，進一步盤查，赫然發現她於2年前已遭通報失聯，警詢後依規定送往移民署專勤隊收容。

桃園分局說明，埔子所昨深夜11點由副所長姜之維率員警於桃園區大興西路執行取締酒駕勤務時，發現行經的1輛白色小轎車的車頭燈，照射出的竟不是常規的黃色燈光，反倒照射出奇特的紅色光芒，不過已違反道路交通管理處罰條例第16條相關規定，立刻進行攔查。

警方說，越南籍的阮姓男子表示，車子是跟朋友借的，對於車頭燈被改裝成紅色的事並不清楚，員警順便查證後座乘客時，發現女子神情緊張默不吭聲，經詳細詢問，發現這名51歲越南籍的黎姓女子已通報失聯2年多，當場也讓阮男嚇了一大跳，急忙撇清關係，他表示只是駕車帶朋友出來逛逛，不知她是失聯移工，警詢後將黎女移請專勤隊收容，另交通違規部分也依法予以告發。

桃園警分局埔子所員警昨深夜在桃園區大興西路執行酒駕臨檢勤務，發現阮姓男子駕著改裝成紅色車頭燈的轎車經過，當場攔下開罰，另盤查後座越南籍黎姓女子意外發現她竟是失聯2年多的逃逸移工。圖／桃園警分局提供
桃園警分局埔子所員警昨深夜在桃園區大興西路執行酒駕臨檢勤務，發現阮姓男子駕著改裝成紅色車頭燈的轎車經過，當場攔下開罰，另盤查後座越南籍黎姓女子意外發現她竟是失聯2年多的逃逸移工。圖／桃園警分局提供
桃園警分局埔子所員警昨深夜在桃園區大興西路執行酒駕臨檢勤務，發現阮姓男子駕著改裝成紅色車頭燈的轎車經過，當場攔下開罰，另盤查後座越南籍黎姓女子意外發現她竟是失聯2年多的逃逸移工。圖／桃園警分局提供
桃園警分局埔子所員警昨深夜在桃園區大興西路執行酒駕臨檢勤務，發現阮姓男子駕著改裝成紅色車頭燈的轎車經過，當場攔下開罰，另盤查後座越南籍黎姓女子意外發現她竟是失聯2年多的逃逸移工。圖／桃園警分局提供

桃園 越南

延伸閱讀

專訪／失聯移工怎解？ 勞長何佩珊「立場大翻轉」提兩大解方

影／澳洲櫃姐一查竟是泰國「男兒身」 台中工程師3千元完事驚呆

淡水越南籍失聯移工拒捕 2樓跳窗摔斷右腿送醫

曾參賽馬拉松…失聯移工被攔跑超快 警民合作逮到他

相關新聞

紅色車燈太蝦趴引注意 警攔下查到失聯女移工

越南籍阮姓男子昨深夜駕車外出，由於車頭燈照射出紅色的光芒相當引人注目，正巧行經桃園市桃園警分局埔子派出所設立於桃園區大興...

教保員涉施暴幼童 竹縣府調查中

竹縣府今天說，某幼兒園的1名教保員遭控涉施暴幼童，仍調查釐清中，但因教保員日前請辭造成班級無教師，幼兒園發出停班通知，對...

車停機械式停車位…7旬翁失足從車位縫隙掉落地下2樓 受輕傷送醫救治

新北市張姓男子今天將汽車停放地下1樓機械式停車位，下車後不慎失足從車位間窄小縫隙掉落地下2樓，所幸張男體型瘦小，僅額頭輕...

高雄漁港驚現男性浮屍 大海遠處傳求救聲！民眾急報案

高雄小港漁港今天下午驚傳男子落海，據知，當時民眾疑似聽見大海遠處傳來求救聲，隨後便通報警消救援，高雄市消防局與港務消防隊...

高雄19歲男騎士閃另輛機車摔車 擦撞400萬賓士受輕傷

19歲陳姓男子今午騎機車行經高雄市大寮區鳳林一路，為閃避對向一輛機車，自摔滑行倒地後，擦撞向姓女子駕駛、市值約400萬的...

跨雙黃線逆行…公車在北市鬧區逆向行駛嚇壞人 業者：駕駛停派接受輔導

新北客運678路線公車近日被檢舉在北市松山區八德路逆向行駛，影像顯示公車越過雙黃線後左轉基隆路，北市警方調查後認定公車違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。