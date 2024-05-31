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紅色車燈太蝦趴引注意 警攔下查到失聯女移工
越南籍阮姓男子昨深夜駕車外出，由於車頭燈照射出紅色的光芒相當引人注目，正巧行經桃園市桃園警分局埔子派出所設立於桃園區大興西路的路檢點，當場攔下依違反道路交通管理處罰條例開罰，查訪後座越南籍黎姓女乘客時，發現她的神情相當緊張，進一步盤查，赫然發現她於2年前已遭通報失聯，警詢後依規定送往移民署專勤隊收容。
桃園分局說明，埔子所昨深夜11點由副所長姜之維率員警於桃園區大興西路執行取締酒駕勤務時，發現行經的1輛白色小轎車的車頭燈，照射出的竟不是常規的黃色燈光，反倒照射出奇特的紅色光芒，不過已違反道路交通管理處罰條例第16條相關規定，立刻進行攔查。
警方說，越南籍的阮姓男子表示，車子是跟朋友借的，對於車頭燈被改裝成紅色的事並不清楚，員警順便查證後座乘客時，發現女子神情緊張默不吭聲，經詳細詢問，發現這名51歲越南籍的黎姓女子已通報失聯2年多，當場也讓阮男嚇了一大跳，急忙撇清關係，他表示只是駕車帶朋友出來逛逛，不知她是失聯移工，警詢後將黎女移請專勤隊收容，另交通違規部分也依法予以告發。
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