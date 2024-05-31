嘉縣老翁騎車迷途跌落山溝腿骨折 幸被農民發現

嘉縣中埔75歲林姓老翁29日騎機車出門失蹤，家屬報警協尋，昨天被竹崎農民發現在阿拔泉山區自撞橋墩跌落大水溝，警消獲報將他救起送醫，右大腿骨折需開刀治療，無生命危險。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，竹崎復金聯合所30日接獲農民報案，竹崎鄉阿拔泉山區有老人騎機車撞橋墩，跌落大水溝，立即派員警前往協助，並通知竹崎消防隊救援。

警方表示，消防人員以吊掛方式與當地民眾合力將老翁從5、6米深的山溝中救起送嘉義聖馬爾定醫院醫治，醫師診斷為雙腿擦傷及右大腿骨折，需住院開刀治療，無生命危險。

警方說，老翁被救起後意識尚清楚，惟詢問為何跌落大水溝，老翁無法清楚表達，亦無法告知姓名、住址、家人連絡電話等資料，經查詢其所騎乘機車車籍，連繫上他的女兒及太太，得知老翁姓林已經75歲。

警方調查，林姓老翁有輕微失智，自29日中午12時許向家人表示要至嘉義市監理站辦理高齡駕駛人換駕照，從住家中埔鄉和睦村騎車外出即未返家，家屬也向中埔分局三和派出所報案協尋。

竹崎分局長陳勇誌呼籲民眾家中如有老者，需注意其身心狀況，年滿75歲以上應至監理站辦理換照檢視是否適合駕車，以免憾事發生。