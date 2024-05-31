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教保員涉施暴幼童 竹縣府調查中

中央社／ 新竹縣31日電

竹縣府今天說，某幼兒園的1名教保員遭控涉施暴幼童，仍調查釐清中，但因教保員日前請辭造成班級無教師，幼兒園發出停班通知，對此要求業者儘快聘任人員接任，並妥善安置8名幼童。

新竹縣政府今天告訴中央社記者說，此案因家長投訴，在幼兒後背、左肩下方有瘀痕面積約新台幣10元大小，因此依教保相關人員違法事件處理辦法成立調查小組啟動調查，已請相關人到案說明。

縣府說，但因家長投訴事件發生並無相關監視器畫面，目前還無法確認幼兒後備瘀痕造成的原因，需再調查釐清，持續釐清中，後續等完成相關調查程序後，會通知相關當事人調查結果。

另外幼兒園業者也發布停班通知內容指出，陳姓教保員因壓力過大辭職，但目前無法立即找到適合人員接任，此班級要停班，對於造成孩子與家長不便致歉。

對此教育局指出，為免影響幼兒受教權益，已請園方儘速聘任教保相關人員，對受影響的8名幼兒，則要求園方提供安置計畫，目前因正值各園招生期程，教育局將視家長需求，適時協助提供安置服務。

竹縣府表示，某幼兒園的1名教保員遭控涉施暴幼童，仍調查釐清中，但因教保員日前請辭造成班級無教師，幼兒園發出停班通知，對此要求業者儘快聘任人員接任，並妥善安置8名幼童。情境示意圖。圖／Ingimage
竹縣府表示，某幼兒園的1名教保員遭控涉施暴幼童，仍調查釐清中，但因教保員日前請辭造成班級無教師，幼兒園發出停班通知，對此要求業者儘快聘任人員接任，並妥善安置8名幼童。情境示意圖。圖／Ingimage

幼兒園 教育局 新竹

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