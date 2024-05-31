車停機械式停車位…7旬翁失足從車位縫隙掉落地下2樓 受輕傷送醫救治

新北市張姓男子今天將汽車停放地下1樓機械式停車位，下車後不慎失足從車位間窄小縫隙掉落地下2樓，所幸張男體型瘦小，僅額頭輕微撞傷，由救護車送醫檢查。

新北市消防局今天下午3時許獲報，新店區民權路一處大樓地下停車場發生人員墜落受困意外，消防人員會同警方到場，發現張姓男子（72歲）從地下1樓停車場掉落至地下2樓。

據了解，張男剛承租該大樓地下1樓的機械停車位，今天初次前往停放汽車，疑似不熟悉該處地形及地物，加上燈光較為昏暗，下車時不慎自機械式停車格間窄小縫隙跌落至地下2樓。