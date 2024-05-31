開車擋救護車3分鐘…7旬嬤稱「聽到鳴笛聲很緊張」 警依法告發下場曝光

今年5月25日中午，一輛黑色租賃轎車行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車約3分鐘，引來各界憤慨。黑車駕駛人是名70多歲老阿嬤，昨天到案說明，表示不是故意擋救護車，當時有聽到救護車的鳴笛聲，因一時很緊張，又看到前方是紅燈，不知道要怎麼辦，才將車慢慢往前移動。警方仍依法告發，可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

這輛黑色轎車擋救護車事件，是發生在5月25日中午12點50分左右，當時行經消防局對面的彰化市中山路一段南下的中央路口，停在內側車道，擋住後方駛來一輛民間救護車， 依民眾拍下的影片，當時救護車一直鳴笛及按喇巴，但黑色轎車就是不讓。

黑車與救護車僵持約3分鐘之久，救護車只得將車往右切，但黑車也跟著往右切，再度擋住救護車的去路，這時目擊的的多位騎機車騎士，看不過去，紛紛指著黑車大罵，沒想到救護車又再往左切時，黑車又跟著往左切，後來，救護車才順利才從內側車道突圍而去。

彰化警分局接獲反映，立即調閱路口監視器及民眾提供的影片，查出黑色轎車是輛租賃車，經行文租車公司才查出擋救護車的駕駛人，並在昨天到案說明。

據了解，擋救護車的黑車駕駛人是名70多歲老阿嬤，她辯稱不是故意擋救護車，當時有聽到救護車的鳴笛聲，因一時很緊張，又看到前方是紅燈，不知道要怎麼辦，才將車慢慢往前移動，但警方仍依法告發。