影／越過雙黃線逆向…公車在鬧區「玩命逆行」畫面曝光 警接獲檢舉依法舉發
新北客運「678」路公車近日遭檢舉逆向行駛，相關影像顯示該公車在台北市松山區八德路上，越過雙黃線逆行後左轉基隆路，台北市警方介入調查後認定客運違規，已對人車造成危險，依道路交通管理處罰條例舉發。
警方調查，遭檢舉的公車5月29日下午2時許沿台北市松山區八德路四段往東行，接近路口時往左越過雙黃線，逆向行駛後直接左轉進入基隆路，案發時人車往來頻繁，駕駛行為已造成人車危險，依道路交通管理處罰條例第45條規定舉發。
據悉，新北客運「678」路客運行進路線包含基隆市交界、汐止、松山、台北市政府等處，途經不少人車密集處，不料竟有司機逆向行駛。
警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，逆向行駛等違規行為，可能造成用路人危險，除處罰駕駛罰鍰，也會累計違規點數。
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