所讀非興趣、父又反對將來工作 男大生離家走百公里2天不吃飯

雲林縣一名20歲吳姓男大學生因學業職涯問題與父親吵架，負氣離家2天徒步走了100多公里，昨晚在台中市大甲區被巡邏員警發現，勸他回家，母親接到通知時，正在外面尋子。

台中市政府警察局大甲分局日南派出所長江柏漢、警員謝恒毅昨天凌晨巡邏，巡經大甲區經國路一帶時發現一名男子在路旁獨自行走，上前盤查才發現吳男是失蹤人口，是家屬報案協尋的大學生。

男大生說，他大學讀的並非自己興趣，畢業後想從事的工作內容，又遭父親反對，他與父親吵架後離家出走，已經2天沒吃東西，晚上睡路邊宮廟，他說手機被父親沒收，無法和母親聯絡；員警先帶他回派出所休息，並聯繫吳男母親從雲林北上到大甲。

男大生自稱已經2天未進食，所長到超商購買飯糰及豆漿給他吃喝，在旁耐心開導解決其心中對於職涯的困惑，吳男提到對警察職業也有興趣，所長提供相關管道資訊鼓勵報考。男大生母親趕到派出所後感謝警方積極熱心的協助。