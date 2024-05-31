台南轎車農路相撞四輪朝天 駕駛脫困落跑竟是通緝犯

台南市麻豆區一處農路今天上午發生車禍，2輛轎車相撞後，其中一輛當場翻車四輪朝天，車上29歲吳姓駕駛與兩名女子受困，警消趕赴救援，吳男自行爬出車外，第一時間撒腿就跑，全然不顧車上乘客，警方在附近找到吳男，一查才發現他原來是通緝犯。

南市消防局31日上午10時41分接獲報案，麻豆區安正里小娘媽廟的農路有轎車翻覆、傷者受困，派遣麻豆、佳里、西港分隊共4車11人前往救援，到場後發現農路口兩車碰撞，其中一輛翻覆。

消防人員救出車上兩名女子、並替另輛車上的尤姓夫妻包紮，警方此時到達現場，目擊民眾表示翻車駕駛已離開現場，員警趕忙搜尋，在附近找到帶傷的29歲吳男，清查後發現他因案遭高雄地檢通緝，車禍發生後怕被警逮「落跑」，但受傷疼痛，沒跑多遠就落網。