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台南男偷西羅殿香油錢失風被逮 辯「擲筊虎爺有同意」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南40歲杜姓男子昨晚8時30分許，騎乘機車前往中西區西羅殿，以向虎爺擲筊同意為由，擅自竊取香油錢30元，信眾當場發現可疑報案，市警二分局長樂派出所員警立即到場處理，隨後依涉竊盜罪嫌將他移送法辦。

員警據報後到場處理，現場已有不少信眾圍觀，更有母親帶小孩直擊員警逮人過程，甚有民眾全程錄影，斥責「連神明香油錢都敢偷」，質疑杜男前後來拿了很多次了，並將影片PO上社群，引發討論。

警方調查，杜男平日以雜工維生，當場竊取虎爺香油錢失風被逮，身上還經發現尚有現金2000多元。而杜男對行竊原因說詞反覆，辯稱是向神明換借零錢

同時，員警當場清點杜男涉竊取虎爺香油錢5元3枚、1元15枚，共計30元，案經廟方報案提告後，長樂所調查後，依涉竊盜罪嫌依法將他送辦。

杜男以向虎爺擲筊同意為由，擅自竊取香油錢30元，當場失風被逮，警方依涉竊盜罪嫌將他送辦。圖／讀者提供
杜男以向虎爺擲筊同意為由，擅自竊取香油錢30元，當場失風被逮，警方依涉竊盜罪嫌將他送辦。圖／讀者提供
台南中西區西羅殿人員發現，近日虎爺香油錢經常不翼而飛，昨晚當場發現杜男涉行竊，報警處理。圖／讀者提供
台南中西區西羅殿人員發現，近日虎爺香油錢經常不翼而飛，昨晚當場發現杜男涉行竊，報警處理。圖／讀者提供

神明 竊盜 零錢

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