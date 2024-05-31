台南男偷西羅殿香油錢失風被逮 辯「擲筊虎爺有同意」

台南40歲杜姓男子昨晚8時30分許，騎乘機車前往中西區西羅殿，以向虎爺擲筊同意為由，擅自竊取香油錢30元，信眾當場發現可疑報案，市警二分局長樂派出所員警立即到場處理，隨後依涉竊盜罪嫌將他移送法辦。

員警據報後到場處理，現場已有不少信眾圍觀，更有母親帶小孩直擊員警逮人過程，甚有民眾全程錄影，斥責「連神明香油錢都敢偷」，質疑杜男前後來拿了很多次了，並將影片PO上社群，引發討論。

警方調查，杜男平日以雜工維生，當場竊取虎爺香油錢失風被逮，身上還經發現尚有現金2000多元。而杜男對行竊原因說詞反覆，辯稱是向神明換借零錢。