台南私幼虐童如「惡魔營 」 議員爆：2歲童被壓制25分鐘動彈不得

台南市永康區某私立幼兒園發生集體不當體罰幼童，全班16位小朋友有12位受81次的不當管教及體罰行為，包括打頭、巴臉、連續強迫餵食等情節，議員陳秋萍上午揭露更多細節，指有1名2歲男童竟在6天內被針對38次，且被壓制25分鐘動彈不得，且年初就出現拒學狀況，家長還帶去收驚及改名，懷疑虐童存在已久但園方沒有通報，要求教育局有具體方案杜絕未來不會再發生虐童事件。

陳秋萍質詢說，5月9日在議會質詢，教育局重視啟動調查，2周內完成調查及裁處結果，教育局很重視，但從幼童被對待的狀態，其中有1名男童6天被38次不當對待，還被幼保員壓在地上25分鐘，又打又摔，令人看在眼裡痛在心裡，家長反映年初幼童就哭鬧拒絕上學，原來是到幼兒園就如「惡魔營」才不想去學校，小小心靈受創嚴重要如何補救。

教育局長鄭新輝說，第一時間就認定2名教保人員不適任，從監視影像明確證據，該2位教保員只會打跟罵，根本就是不合格，啟動調查後認定情節重大且屬連續性不當體虐，經召開認定委員會，重罰2名教保員終身不得擔任教保服務人員，並將通報登錄於全國不適任教育人員系統，並處兩人最高的各60萬元罰鍰，成為台南歷來首例最高罰鍰案例，園方也給予處分，對於虐童態度是無法容忍；該園所全部十班監視錄影帶都扣留，目前檢視完成其他9班狀況都還好，是單一班級個別行為對幼童集體不當管教。

陳秋萍肯定教育局積極處理態度，但幼童傷害已造成要如何彌補受傷的心靈，像這位男童過年後被不去上學，每天都非常害怕，家長還帶去收驚及改名，懷疑園方早就知道但沒有通報，只有假好心去做家庭訪視，只問家長小朋友有無奇怪的表現，但才2歲的小朋友根本不會說，因一位幼兒身上有瘀青及傷口事件才爆發；5月23及24日與家長說明座談會，家長的心聲是要如何杜絕未來不會再發生，要有具體的方案，不要再有不當體罰及虐童案發生。

鄭新輝說，開辦幼兒園不能以賺錢為目的，對於老師部分園方要落實內部管理，；每年開辦研習會主要是針對公立，未來擴大辦理增加場次，讓私校幼保員也要學習正向管教，對幼童一定要用耐心及愛心對待，家長若遇到可以向教育局反映會正向處理，若接到通報訪視同仁24小時內會前往查訪，如果園方有煙滅證據行為一定重懲。