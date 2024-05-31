桃園觀音建材工廠陷火海 台61線濃煙蔽天...駕駛心驚
桃園市桃園科技工業園區內一家專做金屬表面處理、油漆塗裝的建材公司，今天上午近10點發生大火，濃煙直竄天際遮了大半個天空，讓行駛在台61線的車主心驚驚。
桃園市消防局據報派出第三救災救護大隊大批人車前往灌救，火勢在41分鐘內撲滅，所幸工廠內無人員受困或受傷，至於起火原因有待消防局火調科鑑識進一步釐清。
119勤指中心今天上午9點47分據報，位於桃園市觀音區白玉北路、桃科園區內某工廠發生火警，由於公司專營建材類，廠房內可能有堆放石化工業設備設施，消防局不敢大意，立刻派出三大隊觀音分隊大批救難救護人員前往馳援，經布線射水搶救，火勢終於在上午10點28分撲滅，消防人員仍在現場進行殘火處理，起火原因待調查。
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