影／脫序玩跑酷！高雄3少年爬捷運站躍閘門 又有誇張「三貼」影片流出

高雄市15歲楊姓、洪姓及吳姓少年25日清晨玩跑酷，離譜的爬上高捷獅甲站站體上嬉戲，並跨越收票處閘門出站，捷運警察當天下午找到3人，依違反大眾捷運法開罰；今又有同批人嬉鬧的另段影片流出，只見2少年共乘共享電動自行車耍特技，後3人三貼，一人攀附在車頭，警方指3人已違規將開罰。

25日網路社群流傳影片，指當天清晨5時許，3名少年玩跑酷，竟攀爬至高捷獅甲捷運站站體，高舉雙手歡呼，後被捷運站的保全發現勸離，但少年不以為意，嘻笑打鬧，甚至還進入捷運站任意跨越閘門柵欄後出站。

其中一名少年將躍過閘門逃票的行為影片PO上自己IG，貼文指「教你們怎麼搭捷運」；影片陸續在臉書社團曝光後，不少網友看到影片狠酸：「哪裡來的猴子」，有網友則質疑「這樣子很好玩？」「拍這些影片不就是想要紅？」「考完就自我放逐了是吧」。

另有一則影片是同一批少年租共享電動自行車，在馬路上打鬧，其中有少年還掛在車頭前方，沿路嬉戲，另有人趁在路口停等紅燈之際，直接橫躺在馬路中央，還有人躲在草叢邊大聲喊叫，嚇壞路過的用路人。

捷運警察隊當天天下午1時50分許，查獲3名均為15歲的楊姓、洪姓及吳姓少年，依違反大眾捷運法第50條1項3款規定，開出可處1500元以上、7500 元以下罰鍰，後續由高捷依規定追繳應補票價及違約金。

今天上午網路社群「社會事新聞影音」又有另一段影片流出，只見兩名少年共乘共享電動自行車，前方少年翹二郎腿滑手機，另一段畫面則是少年三貼，一人掛在機車頭，沿路嘻笑。

轄區新興分局指出，尚未接獲報案，惟檢視該影片已明顯違反道路交通管理處罰條例第76條「乘坐人數超過規定數額」的規定，可處300元至600元罰鍰。