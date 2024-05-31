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國防部傳墜樓！24歲資通電子大隊上等兵送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆屈彥辰／台北即時報導

國防部今凌晨發生一起墜樓案，上等兵于姓男子被發現倒臥大樓外，派出救護車將其送往內湖三軍總醫院急救仍回天乏術，確切案情有待釐清。

據悉，死者是24歲于姓男子，國軍資通電子防護大隊上等兵，今凌晨3時許國防部某大樓傳出巨響，國防部人員聞聲查看，驚見于男倒臥地面，送醫不治。

至於于男墜落高度、現場有無留下遺書、是否為輕生案、墜樓原因等，此案將由軍方配合檢方相驗釐清確切死因。

資通電士兵從國防部大樓高處墜落不治，為軍方今年第18起死亡意外。資通電軍指揮部今日表示，資通電軍于姓士兵凌晨3時許，疑似自博愛營區營舍墜落，同袍發現後立即送醫並聯繫家屬，經搶救後仍宣告不治。資通電軍對同袍傷損至感悲傷不捨，將全力協助家屬處理善後，並配合憲警調查釐清肇因。

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國防部今凌晨發生一起墜樓案，上等兵于姓男子被發現倒臥大樓外，派出救護車將其送往內湖三軍總醫院急救仍回天乏術。示意圖(與本案無關)/本報資料照
國防部今凌晨發生一起墜樓案，上等兵于姓男子被發現倒臥大樓外，派出救護車將其送往內湖三軍總醫院急救仍回天乏術。示意圖(與本案無關)/本報資料照

內湖 國軍 國防部

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