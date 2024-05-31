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假借「謝金河」創投資社群 狡猾車手約被害人家中收錢遭逮
新竹市23歲林姓車手根據指示到彰化縣取「股市投資款」，先後約定在3處超商面交現金，都因林男多疑更改地點，最後約在被害人住家，埋伏員警見林男拿到50萬元，一擁而上押制後帶後詢問，依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。
據了解，彰化縣員林警分局本（5）月28日接獲檢舉，指稱有一名男子戴口罩在超商內徘徊，形跡可疑。這名林姓男子見有人注意，就到另一家超商，不知已被員警盯上，林男沒多久第三家超商徘徊，仍引起注意，就約到被害人位在福興鄉的住家面交「投資款」。
林厝派出所長蔡文淦今表示，員警根據路線埋伏在被害人住家周圍，見林男拿到現金即上前壓制並帶回。林男避重就輕都稱是第一次當車手、第一次接受指示來取款，不知上線的真實姓名等。被害人稱在LINE群組看到「謝金河股市投資群」，加入後聽信「投資理財師」分析投資某飆股穩賺不賠，先匯款50萬元，再面交50萬元繼續投資。
警方查獲林男的投資有限公司工作證、印章、工作手機帶等相關證物，移送偵辦後，員林分局長吳詠傑說，詐騙集團假借名人創立投資社群，再以話術讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，民眾還是要不合能有穩賺不賠的不合理獲利，若有疑問可撥打165反詐騙專線或110問清楚。
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