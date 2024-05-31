高雄17歲正妹百貨美食街遭偷拍 報警要求他刪多段影片

高雄市一名17歲少女和同學到前鎮區一家百貨公司逛街，在美食街吃飯時發現一名男子拿手機對她狂拍、側錄，怒而報警，指遭人偷拍；警網趕抵現場，檢視男子手機的確有偷拍少女的影像，由於非拍攝隱私部位，少女暫時不提告，警方要求男子將影像刪除後讓其離去。

前鎮分局警方前天下午1時55分許接獲一名17歲少女報案，指稱在百貨公司美食街遭人偷拍，前鎮派出所巡邏警網獲報趕抵現場。

少女對警方表示，一名男子持手機對她猛拍，警方隨後會同百貨公司保全員在美食街另一頭找到符合特徵的羅姓男子（30歲），檢視羅的手機，發現內有多段偷拍少女的影像。