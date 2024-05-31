影／掛羊頭賣狗肉！三重警夜襲棋牌社 逮32人聚賭法辦

新北市三重區一家棋牌社涉嫌以合法掩護非法供來客賭博，這個月25日凌晨警持搜索票前往搜索，當場查獲賭客在場聚賭，逮捕連同負責人李男、賭客在內32人，查扣賭資、賭具等相關證物，一併帶回查辦，警詢後依法送辦。

據了解，李姓男子（39歲）在新北市三重區忠孝路二段設立合法棋牌社，暗中卻是提供來客賭博。李男為掩人耳目躲避警方查緝，來客入場前須先繳交100元「場地費」，李再提供籌碼給賭客，讓賭客們可以用1比1籌碼換現金方式，自行兌換。

日前三重警方接獲線報派員監控蒐證，這個月25日凌晨零時許，警方見時機成熟持搜索票前往查緝，當場查獲31名賭客聚賭，查扣賭資12萬966元、抽頭金12萬9460元、籌碼、麻將等相關證物，連同負責人李男在內共32人，一併帶回查辦，警詢後李男依提供賭博場所營利罪嫌、31名賭客依賭博罪嫌移送法辦。