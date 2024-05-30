台南某補習班負責人被打、噴辣椒水 警方追查二名男子

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一家補習班昨天下午突然有二名陌生男子進入後，對趙姓男負責人攻擊，除了噴辣椒水還揮拳打人，前後過程不到30秒即迅速離開。轄區警方說，已受理報案，目前已經掌握特定對象，全力偵辦中。

據了解，這起傷害案件發生在本月29日下午2點多發生，趙姓補習負責人坐在補習班內，結果闖入兩名戴口罩男子，一人先走到櫃台前掏出辣椒水噴趙男，另一人則繞進櫃台後，兩人一起出手毆打趙男，趙被襲擊的過程不到30秒，2 人動手後則搭乘計程車離開。

據悉，趙男不認識2人，也想不出最近哪裡有得罪人，但3月曾參與家長會選舉，但也是幫人輔選，不清楚為何被人毆打 。

警方雖然對趙男的說法有些存疑，並認為二人犯案有事先預謀，待落網後查明動機，已調閱沿路監視器畫面，並已經掌握特定對象，全力追查中。

台南市一家補習班負責人遭二名男子毆打、噴辣椒水。圖／民眾提供
台南市一家補習班負責人遭二名男子毆打、噴辣椒水。圖／民眾提供

補習 辣椒水

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