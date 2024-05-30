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男模店消費不夠錢付遭控詐欺 高雄女被稱「公主」才願下警車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄王姓女子今天凌晨獨自到男模店消費，卻不夠錢付消費，刷卡又餘額不足，店家報警控告她詐欺。警方帶她到警局，她卻要求女警要輕聲細語對她說「妹妹請下車」才願下車，女警為免節外生枝，乾脆對她說「公主請下車」，她回稱「這樣才對」，但一下車卻又有另個要求，令員警傻眼。

高雄市警新興分局今晚表示，今天凌晨零時30分許，接獲新興區中正四路某店家報案，稱有消費糾紛，立即派遣警網到場處理，經了解，王姓女子（25歲）在店家消費2萬多元，但付款時刷卡餘額不足，尚欠1萬餘元，店家控告她詐欺，員警才帶她返回前金分駐所。

警車抵達前金所前，員警要她下車，王女卻質疑「我為什麼要下車」，直到女警不厭其煩，說「我們要了解一下妳的狀況，好不好」他她才說「我要的就是這個（回話或態度）！」但臨下車前，她又認為女警講話太大聲，必須講話像她一樣，還要女警對她說「妹妹請下車」。女警乾脆講「公主請下車」王女終於願意下車。

可是，王女下車後卻提「訴求」，要員警打電話給到阿蓮派出所，說「派出所要我進去（前金所），我才進去」，還說她有事，要員警放她走。

王女與員警僵持許久，警方以店方控告她詐欺，對她宣讀權利，立即對她上銬，逮捕她進前金分駐所，確認王女無錢支付男模店，依詐欺罪嫌移送法辦。

王姓女子到男模店不夠錢支付消費被控詐欺，在警局前又搞了一齣，員警傻眼，乾脆宣告權利逮捕她。記者林保光／翻攝
王姓女子到男模店不夠錢支付消費被控詐欺，在警局前又搞了一齣，員警傻眼，乾脆宣告權利逮捕她。記者林保光／翻攝

女警 妹妹 詐欺

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