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通緝男昨開車撞傷人肇逃躲旅館 今晚驚聞警上門...高處墜落送醫
遭通緝的許姓男子登記入住新北市新店區一間旅館，今晚驚聞警方上門盤查，反鎖房間拒絕臨檢，不慎從高處墜落，傷重送醫搶救中。
新北市新店警方追查新店區三民路昨天發生的一起車禍受傷肇事逃逸車禍案件，發現涉嫌肇事駕駛許姓男子（34歲）是桃園地檢發布詐欺通緝犯，警方以車追人，發現許男偕女友登記入住新店區一間景觀旅館。
今晚8時許，警方在旅館一樓找到許男女友，上6樓前往入住旅館房間找人時，許男疑似拒絕警方盤查，將房門反鎖，警方找房務人員開門後，未見許男身影，卻發現房間對外窗戶已成開啟狀態，仔細查看發現許男竟已不慎墜落旅館1樓，四肢均骨折變形，傷勢十分嚴重，現場經消防救護人員救治仍無呼吸心跳，緊急送往台北慈濟醫院救治中。
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