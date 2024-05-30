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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

影／BMW擦撞紅牌重機 車內乘客好激動下車亮刀被法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛BMW這個月25日行經新北市三重區重新路三段，不慎擦撞前方一另紅牌大型重機，未料，車內乘客張男情緒激動，手拿一把未開封長刀下車，作勢恐嚇騎士謝男。警方獲報到場帶回雙方查辦，警詢後依法究辦，肇因待查。

據了解，莊姓男子（24歲）這個月25日下午4時許，開著一輛BMW載同張男（22歲）、2女及1小孩，沿著新北市三重區重新路三段直行，途中行經重新路三段84號前不慎擦撞前方謝男（28歲）所騎乘紅牌大型重機車。

豈料，張男情緒激動手拿一把未開封觀賞用長刀下車，對著謝男比劃穢語嗆問「你是不是打電話叫警察」、「我們哪時候有撞到你的車」、「車上沒擦撞痕跡說撞你車」，還嗆聲說「不然是要怎樣啦！」另旁女性友人給予安撫要他別說話，還拿出一疊鈔票，直問謝男「大概要多少錢」並拿給謝男1萬5千元。

警方到場徵得車主莊男同意查看車內，僅在車內發現一把長刀（經檢視是未開鋒觀賞刀，並非管制型刀械），張男坦承刀是他所有，辯稱是騎士口氣不好，才會拿刀出來恐嚇，一併帶回張男查辦，警詢後依恐嚇、社會秩序維護法送辦。

張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
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張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
張男拿觀賞刀恐嚇騎士，遭警依法送辦。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》

三重 恐嚇

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