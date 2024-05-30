女友要分手...新莊男爬樓頂水塔鬧 警查身分兩通緝送辦

孫姓男子不願與女友分手，今天傍晚爬上新北市新莊區公寓8樓頂水塔處，路過民眾發現報警協助。雙方對峙1個小時，孫男自行下來。警盤查孫男身分，赫見他身背兩條通緝，帶回查辦，警詢後解送歸案。

據了解，孫姓男子（26歲）以打零工為生，日前孫男與女友談分手，他情緒低落跑去朋友位於新北市新莊區民安西路借住療傷。豈料，今天傍晚5時26分左右，孫男越想越是難過，情緒不穩爬上朋友住處社區大樓8樓頂水塔旁。

路人經過看見孫男站在頂樓處狀似搖墜，趕緊打電話通報警、消派員趕抵協處。警、消獲報派員趕抵，先安撫孫男情緒，雙方對峙1個小時，直到晚上6時20分左右，孫男才想開從頂樓水塔處爬下，解除一場虛驚。

警方盤查孫男身分，赫見孫因涉及詐欺、妨害秩序分別在今年4月26日、5月1日被發布通緝，帶回查辦，警詢後依法解送歸案。