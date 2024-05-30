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影／苗栗縣長慰問救人小英雄林雅各 鍾東錦：來看小學弟
苗栗縣興華高中二年級學生林雅各昨天凌晨4點多6度冒險救出火警現場的獨居老人，英勇行為引起各方讚賞，他在校就讀體育班，練角力已5年，國中時拿過全國賽第3名、高中時全中運拿過個人賽第5名，也是一名體育健將。
他說，讀興華國中部時本想參加籃球社，但沒選上，所以參加角力社，他很好動，發現角力也很好玩，還可以「摔人」，到現在已練了5年，如果有好成績出來，他會想繼續升學念體育大學，否則會去找工作。
苗栗縣長鍾東錦也是興華中學畢業，下午4點專程到醫院慰勉「小學弟」，鼓勵他繼續加油努力，體育表現更進一步，除了縣府的慰問金，鍾東錦也以私人名義送出紅包，包括全國角力協會、苗栗縣角力協會等單位也都送來紅包、補品，肯定他英勇救人的事蹟。
林雅各的祖父母分別是苗栗縣南庄、泰安鄉的泰雅族人，平常父母靠打零工維持家計，家裡是低收入戶，他目前和祖父、父母及弟、妹共6人一起住在頭份市親民路附近，平常有晨練習慣，昨天火場附近的超商，值夜的黃姓店員是他的好朋友，年齡相近，兩人發現火警，林雅各連續進入火場6次，前兩次因朋友要幫客人結帳，都是他單獨進入找人，後面4次朋友也加入，幫忙拿手電筒照明，都是救人英雄。
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