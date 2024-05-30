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影／清寒高中生6進6出救獨居老人 林雅各：人救出來就值了
苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各昨天凌晨4點多搶救火場內的70歲獨居老翁，連續6度衝進屋內救人，終於成功將老人家扛到屋外，在消防人車趕到前，及時挽救一條生命，但也因吸入濃煙，和老翁先後被送醫，他目前狀況穩定，回憶救人過程，他說「人救出來就值得了！」
17歲的林雅各是泰雅族原住民，英勇的救人行為讓他頓時成為「救人小英雄」，他說當時見到屋內只有煙沒有火，所以不會害怕，第一次進火場時，他脫下外衣沾水掩鼻，但也只能在屋內待個一、二分鐘，但兩次都未發現人影，第3次才看見老人蹲在一樓走道，他朋友也進來了，拿手電筒幫忙照明，但兩人都撐不下，只好先出去換氣。
第4次兩人將老人拖動一點位置，對方就說已沒力氣，第5次也只能將老人拖到客廳，連進5次都救不出人，讓他感覺很不開心，第6次進去，使勁硬將老人強拉出來，見到老人家被救護車接走，他才感覺鬆了一口氣，可能先前都是靠意志力硬撐，救出人後他坐在火場旁的超商門口，一放鬆不知不覺也昏了過去。
林雅各就讀的興華高中體育班6月12日起要開始3天畢業旅行，他考量家裡是低收入戶，父母平常打零工，所以沒報名，問他原因，他活潑回答「經濟問題」，傳出英勇救人事蹟後，班上同學自動發起集資要幫他報名，不願讓他在畢旅時「缺席」，不過今天家長會已出資協助他報名參加。
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