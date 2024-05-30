快訊

供應鏈夥伴全露面！黃仁勳作東宴請「眾星雲集」 笑喊：今天沒有要逛夜市

黃仁勳台菜夜宴！供應鏈伙伴全來了 出席名單曝光

方仰寧失之交臂！台北市警察局長出爐 由副署長李西河接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清寒高中生6進6出救獨居老人 林雅各：人救出來就值了

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各昨天凌晨4點多搶救火場內的70歲獨居老翁，連續6度衝進屋內救人，終於成功將老人家扛到屋外，在消防人車趕到前，及時挽救一條生命，但也因吸入濃煙，和老翁先後被送醫，他目前狀況穩定，回憶救人過程，他說「人救出來就值得了！」

17歲的林雅各是泰雅族原住民，英勇的救人行為讓他頓時成為「救人小英雄」，他說當時見到屋內只有煙沒有火，所以不會害怕，第一次進火場時，他脫下外衣沾水掩鼻，但也只能在屋內待個一、二分鐘，但兩次都未發現人影，第3次才看見老人蹲在一樓走道，他朋友也進來了，拿手電筒幫忙照明，但兩人都撐不下，只好先出去換氣。

第4次兩人將老人拖動一點位置，對方就說已沒力氣，第5次也只能將老人拖到客廳，連進5次都救不出人，讓他感覺很不開心，第6次進去，使勁硬將老人強拉出來，見到老人家被救護車接走，他才感覺鬆了一口氣，可能先前都是靠意志力硬撐，救出人後他坐在火場旁的超商門口，一放鬆不知不覺也昏了過去。

林雅各就讀的興華高中體育班6月12日起要開始3天畢業旅行，他考量家裡是低收入戶，父母平常打零工，所以沒報名，問他原因，他活潑回答「經濟問題」，傳出英勇救人事蹟後，班上同學自動發起集資要幫他報名，不願讓他在畢旅時「缺席」，不過今天家長會已出資協助他報名參加。

林雅各是泰雅原住民，他的祖父下午在醫院陪伴他。記者胡蓬生／攝影
林雅各是泰雅原住民，他的祖父下午在醫院陪伴他。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各昨天凌晨4點多搶救火場內的70歲獨居老翁，連續6度衝進屋內救人，終於成功將老人家拖到屋外。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各昨天凌晨4點多搶救火場內的70歲獨居老翁，連續6度衝進屋內救人，終於成功將老人家拖到屋外。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦及各方人士下午到醫院探視林雅各，肯定他冒險救人的舉動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦及各方人士下午到醫院探視林雅各，肯定他冒險救人的舉動。記者胡蓬生／攝影

獨居

延伸閱讀

影像曝光！高中生6度闖火場救人 癱軟在地還讓老翁先就醫

影／清寒高中生衝火場救老翁 同學集資不願讓他缺席畢旅

80歲獨居老爺爺比讚道謝 姚元浩看到這一幕忍不住哭了

英勇救人！苗縣高中生林雅各6度衝入火場救出受困老翁

相關新聞

影／清寒高中生6進6出救獨居老人 林雅各：人救出來就值了

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各昨天凌晨4點多搶救火場內的70歲獨居老翁，連續6度衝進屋內救人，終於成功將老人家扛到屋外...

台電拆除電纜意外釀1死 桃園勞檢處認重大職災命停工

台電桃園營運處今在桃園市大園區進行「112年度乙工區配電外線工程」，委外廠商林姓雇員因乘坐高空作業車吊籠未繫安全帶，拆除...

美商建高控股涉違法募集有價證券 檢調今約談創辦人

美商建高控股涉嫌於2004至2023年間，涉未經許可對外募集有價證券，收取投資金額達美金1000萬餘元，犯證券交易法。台...

電線桿斷裂砸斷吊籠 桃園工人「8.5公尺高」墜落亡

桃園市大園區昨上午發生一起工安意外，一名66歲林姓工人進行電纜剪線拆除作業時，疑因電線桿不慎折斷，擊中工人搭乘的吊籠，加...

我國護照全球第69好用 竟遭人蛇集團掩護偷渡獲利千萬

全球簽證指南網站VisaGuide.World參照各種因素評估全球199個國家和地區護照並為其排名，截至今年5月，中華民...

影／台中建築工人梯上跌落昏迷 勞檢查出漏電位置在這

台中市北屯區軍福十九路、敦富路一處建築工地，一名工人在施作機電工程時，突然從梯上跌落，當場無生命跡象，送醫後雖救回，但仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。