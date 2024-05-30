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台電拆除電纜意外釀1死 桃園勞檢處認重大職災命停工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台電桃園營運處今在桃園市大園區進行「112年度乙工區配電外線工程」，委外廠商林姓雇員因乘坐高空作業車吊籠未繫安全帶，拆除電纜時遇電桿斷裂砸道作業車，吊籠與吊臂銜接關節斷裂，最終從8.5公尺的高度摔落地面，送醫搶救不治；桃園市勞動檢查處獲悉消息前往事故現場，初步認定台電委外廠商違反執安法，已要求停工接受調查。

勞檢處指出，事故發生在今天上午近10時，台電委外廠商「通營電氣工程有限公司」林姓雇員當時正在高空作業車吊籠內拆除電桿上的電纜，過程疑因吊籠上升拉扯到電線，造成電桿斷裂砸中作業車，使得吊籠與吊臂銜接處毀損至僅剩油壓管線連結，而林員又未繫安全到，所以從高空掉落。

事發後，林員送醫搶救不治。勞檢處前往現場，初步認定通營公司違反職安法高空工作車相關作業規定，已要求暫停電纜剪線拆除作業，相關人員靜待調查，另由勞檢處職災專服員協助家屬慰助事宜。

台電今在桃園市大園區進行電纜拆除工程，委外廠商一名林姓雇員因搭乘高空作業車吊籠未繫安全帶，加電桿斷裂砸中作業車，從8公尺高處摔落地面，送醫搶救不治。記者陳俊智／翻攝
台電今在桃園市大園區進行電纜拆除工程，委外廠商一名林姓雇員因搭乘高空作業車吊籠未繫安全帶，加電桿斷裂砸中作業車，從8公尺高處摔落地面，送醫搶救不治。記者陳俊智／翻攝
台電今在桃園市大園區進行電纜拆除工程，委外廠商一名林姓雇員因搭乘高空作業車吊籠未繫安全帶，加電桿斷裂砸中作業車，從8公尺高處摔落地面，送醫搶救不治。記者陳俊智／翻攝
台電今在桃園市大園區進行電纜拆除工程，委外廠商一名林姓雇員因搭乘高空作業車吊籠未繫安全帶，加電桿斷裂砸中作業車，從8公尺高處摔落地面，送醫搶救不治。記者陳俊智／翻攝

勞檢 台電 桃園

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