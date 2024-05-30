聽新聞
test
0:00 / 0:00
台電拆除電纜意外釀1死 桃園勞檢處認重大職災命停工
台電桃園營運處今在桃園市大園區進行「112年度乙工區配電外線工程」，委外廠商林姓雇員因乘坐高空作業車吊籠未繫安全帶，拆除電纜時遇電桿斷裂砸道作業車，吊籠與吊臂銜接關節斷裂，最終從8.5公尺的高度摔落地面，送醫搶救不治；桃園市勞動檢查處獲悉消息前往事故現場，初步認定台電委外廠商違反執安法，已要求停工接受調查。
勞檢處指出，事故發生在今天上午近10時，台電委外廠商「通營電氣工程有限公司」林姓雇員當時正在高空作業車吊籠內拆除電桿上的電纜，過程疑因吊籠上升拉扯到電線，造成電桿斷裂砸中作業車，使得吊籠與吊臂銜接處毀損至僅剩油壓管線連結，而林員又未繫安全到，所以從高空掉落。
事發後，林員送醫搶救不治。勞檢處前往現場，初步認定通營公司違反職安法高空工作車相關作業規定，已要求暫停電纜剪線拆除作業，相關人員靜待調查，另由勞檢處職災專服員協助家屬慰助事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言