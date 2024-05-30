台電拆除電纜意外釀1死 桃園勞檢處認重大職災命停工

台電桃園營運處今在桃園市大園區進行「112年度乙工區配電外線工程」，委外廠商林姓雇員因乘坐高空作業車吊籠未繫安全帶，拆除電纜時遇電桿斷裂砸道作業車，吊籠與吊臂銜接關節斷裂，最終從8.5公尺的高度摔落地面，送醫搶救不治；桃園市勞動檢查處獲悉消息前往事故現場，初步認定台電委外廠商違反執安法，已要求停工接受調查。

勞檢處指出，事故發生在今天上午近10時，台電委外廠商「通營電氣工程有限公司」林姓雇員當時正在高空作業車吊籠內拆除電桿上的電纜，過程疑因吊籠上升拉扯到電線，造成電桿斷裂砸中作業車，使得吊籠與吊臂銜接處毀損至僅剩油壓管線連結，而林員又未繫安全到，所以從高空掉落。