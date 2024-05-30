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調查局偵辦8陸台挖角高科技人才 赫見美國制裁的軍火商

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新任調查局長陳白利上任後，為確保台灣半導體、 A I高科技領域競爭力，5月底針對陸企非法在台挖角高科技人再次發動同步偵辦。調查發現，因協助中共侵害新疆少數民族人權，遭美國政府列入制裁名單軍火工業黑名單的監控設備製造商、中國浙江大華技術股份有限公司，涉在台私設2處據點， 透過將員工投保於人力派遣公司名以規避查緝，全案已由新北市調查搜索偵辦。

調查局5月27日至30日在台北、新北、桃園及新竹地檢署指揮下，動員5個外勤處站同步偵辦8家陸企來台非法從事挖角高科技人才案，其中台北市調查處偵辦中國盛泰光電科技股份有限公司、立訊精密工業股份有限公司、矽睿科技股份有限公司涉及不法。

新北市調查處偵辦中國浙江大華技術股份有限公司、禹創半導體（深圳）有限公司涉及不法；園市調查處偵辦中國海柔創新科技有限公司涉及不法；新竹市調查 站偵辦中國杭州萬高科技股份有限公司涉及不法；新竹縣調查站偵辦中國南京初芯集成電路設計有限公司涉及不法。

其中矽睿科技2022年遭檢調偵辦，因認罪獲緩起訴，沒想到2年後捲土重來。

調查局偵辦8陸企挖角高科技人才，赫見美國軍火制裁商。圖／調查局提供
調查局偵辦8陸企挖角高科技人才，赫見美國軍火制裁商。圖／調查局提供
調查局偵辦8陸企挖角高科技人才，赫見美國軍火制裁商。圖／調查局提供
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