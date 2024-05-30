AI立功！桃警研發科技巡防系統 逮「客製化」假車牌 3人送辦
桃園市交通警察大隊員警日前巡邏行經桃園市八德區中華路時，經過一名喬姓男子駕駛的小客車時，由桃警研發的車內「AI巡防系統」突然發出告警資訊，員警隨即下車查看，發現該車的號牌與車種形式不同，立即攔停盤查，確認喬男的車牌為偽造車牌，並懸掛在另一輛車體上，也是俗稱的「AB車」，當場拆卸號牌扣件。
桃警交大員警日前運用桃園刑警大隊研發的「桃園AI巡防系統」，查獲一起使用「仿真車牌」案件；51歲喬姓男子稱該車輛是向車行呂姓男子借來短暫使用，警方通知呂男到案後，又稱車子是向張姓同事借取，幾經周折調查，確認該車號牌是張男所有，張男才坦承因為車牌遺失，1年前上網花了2千元購買2面假車牌掛在車上，警方依偽造文書、偽造特種文書等罪，將喬姓3人移送偵辦。
警方透過網路搜尋，發現網路賣場有商家專門幫民眾製作「客製化」車牌，車號、尺寸與正常車牌乍看之下一模一樣，但偽造車牌目前仍多以模具澆灌成型，若民眾發現疑似假車牌，可錄影後向警方報案舉發。
桃警交大大隊長鄭文銘表示，車輛號牌與行車執照，屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛在車輛並行駛在道路上，最重可判1年徒刑，另最重可處新台幣1萬800元罰鍰，絕不能因號牌遺失、吊扣或吊銷而製造或使用偽造號牌，民眾切勿心存僥倖。
桃園警方研發「AI巡防系統」設備，共計101台部署在各派出所、警察大隊、各分局偵查隊等，達成全市「AI巡守防護網」，提供行動車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定、緊急通報等特色功能，當巡邏車以時速30至50公里行駛時，雙攝影機巡邏視角覆蓋前方多車道及右方路側停放車輛，辨識準確率白天達95%、夜間達90%。
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