AI立功！桃警研發科技巡防系統 逮「客製化」假車牌 3人送辦

桃園市交通警察大隊員警日前巡邏行經桃園市八德區中華路時，經過一名喬姓男子駕駛的小客車時，由桃警研發的車內「AI巡防系統」突然發出告警資訊，員警隨即下車查看，發現該車的號牌與車種形式不同，立即攔停盤查，確認喬男的車牌為偽造車牌，並懸掛在另一輛車體上，也是俗稱的「AB車」，當場拆卸號牌扣件。

桃警交大員警日前運用桃園刑警大隊研發的「桃園AI巡防系統」，查獲一起使用「仿真車牌」案件；51歲喬姓男子稱該車輛是向車行呂姓男子借來短暫使用，警方通知呂男到案後，又稱車子是向張姓同事借取，幾經周折調查，確認該車號牌是張男所有，張男才坦承因為車牌遺失，1年前上網花了2千元購買2面假車牌掛在車上，警方依偽造文書、偽造特種文書等罪，將喬姓3人移送偵辦。

警方透過網路搜尋，發現網路賣場有商家專門幫民眾製作「客製化」車牌，車號、尺寸與正常車牌乍看之下一模一樣，但偽造車牌目前仍多以模具澆灌成型，若民眾發現疑似假車牌，可錄影後向警方報案舉發。

桃警交大大隊長鄭文銘表示，車輛號牌與行車執照，屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛在車輛並行駛在道路上，最重可判1年徒刑，另最重可處新台幣1萬800元罰鍰，絕不能因號牌遺失、吊扣或吊銷而製造或使用偽造號牌，民眾切勿心存僥倖。