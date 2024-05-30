影像曝光！高中生6度闖火場救人 癱軟在地還讓老翁先就醫
苗栗縣頭份市高二生林雅各昨天凌晨6度進出火場，救出受困的70歲賴姓老翁，鄰居賴家鹹酥雞監視器顯示火場冒出濃煙，林仍強忍吸入濃煙不適冒險救人，讓老翁先就醫，義行令人動容。
林雅各是興華高中二年級學生，根據火場鄰居的監視器1分14秒長度的畫面，林雅各打赤膊進出火場6次，最後一次終於背出70歲受困的賴姓老翁，鄰居趕緊遞上毛巾，讓他擦臉，救人過程中，他因高溫及濃煙一度咳嗽跳腳，超商店員黃敬龍也在門口協助，最後完成救人任務。
鄰居說，林雅各救出老翁後，因吸入濃煙過多，身體不適，癱軟在便利超商前，第一輛救護車到場時，老翁先上救護車送醫，約10分鐘後，林雅各才上救護車京醫。
興華高中校長胡文生表示，校方初步了解，林雅各昨天凌晨4點多去住家附近超商買早餐，買完準備去晨操，結果聞到燒焦味，發現超商旁邊的民宅冒煙，林雅各請黃敬龍幫忙報案，因聽見火場內有求救的敲打聲，趕緊到屋內找人，但前2次都沒找到人，第3次發現老翁的位置，但濃煙太嗆鼻又跑出來喘口氣，直到第6次進入火場，終於將賴姓老翁背出脫困。
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