影／南投產業道路突陷落 小貨車墜30米深坡釀1死

南投仁愛傳意外事故，一輛載有2人的小貨車今行經松崗產業道路，疑近日山區連日大雨，路基鬆軟淘空不堪負重，連人帶車摔落逾30米深坡，車上1人遭拋出後，爬回路面求援送醫；另1人受困壓在車下，救出時明顯死亡，詳細肇因待釐清。

南投縣消防局指出，今天上午8時22分獲報，仁愛鄉松崗產業道路有車輛掉落山谷，初步回報事發地點可能深達米，且有1人受困車內，生死不明，1人則在路面上受傷待援，當下隨即調派仁愛、中心碑分隊人車馳援搶救。

而消防人員從山下進入松崗產業道路，沿途行駛約10分鐘後抵達事發地點，發現車輛掉落處的道路中斷，有一部分的路面消失了，另有1名女移工受傷躺在路上，經緊急送置後將他送醫，搜救人員同步在現場架設繩索設備下切救人。

現場人員表示，順著繩索下切深度約有10層樓高，才發現摔落邊坡的發財車，整輛車被摔爛，車身嚴重變形，車上駕駛被壓在車下，明顯死亡，將其救出後以軟式擔架固定拉回路面，歷經2個多小時，於中午12時5分完成整個救援任務。