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影／彰化大樓十樓傳火警 男子墜樓命危

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市中正路不二坊對面大樓今天下午發生火警，消防局第一大隊前往搶救時，10樓套房內冒出濃煙，且發現張姓男子已墜樓倒臥1樓地面，目前火警已撲滅。居民表示，火災前張男疑似與人吵架，起火及張男墜樓原因警消調查中。

消防局今天下午13時45分接獲通報，彰化市中正路一處大樓十樓後方套房發生火警，消防隊出動雲梯車前往搶救，發現十樓套房冒出濃煙，破門而入時，床墊已起火，火勢在14時13分撲滅，消防員也發現張男上身未穿衣物墜落一樓地面，已無呼吸心跳，將他送醫搶救中。

該幢大樓住民表示，有聽到張男房內傳出爭吵聲，張男是一人租屋在大樓內，不排除當時可能和人講電話爭吵，張男到底是不是因火警逃生而墜樓，警消還在調查中。

由於火警大樓正在彰化名店不二坊蛋黃酥對面，當時很多民眾正在排隊買蛋黃酥，也被火警和墜樓案嚇到，議論紛紛。

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彰化市中正路一處大樓十樓後方套房發生火警，消防人員前往搶救時，發現張姓男子已墜樓倒臥一樓地面。圖／民眾提供
彰化市中正路一處大樓十樓後方套房發生火警，消防人員前往搶救時，發現張姓男子已墜樓倒臥一樓地面。圖／民眾提供
彰化市中正路一處大樓十樓套房發生火警，消防人員前往搶救時，發現張姓男子已墜樓倒臥一樓地面。圖／民眾提供
彰化市中正路一處大樓十樓套房發生火警，消防人員前往搶救時，發現張姓男子已墜樓倒臥一樓地面。圖／民眾提供
彰化市中正路一處大樓十樓套房發生火警，消防隊出動雲梯車前往搶救。記者林宛諭／攝影
彰化市中正路一處大樓十樓套房發生火警，消防隊出動雲梯車前往搶救。記者林宛諭／攝影

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