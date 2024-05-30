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影／建築工人梯上掉落起因觸電？ 中市勞檢：查無漏電但先令停工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市北屯區軍福十九路、敦富路一處建築工地，一名工人今天在施作機電工程時，突然從梯上跌落，當場無生命跡象，送醫後雖救回，但仍昏迷中。勞工局雖懷疑是觸電引起，但現場卻又查無漏電情形，但已先令施工廠商停工。

據了解，這起事故發生在上午10時23分，該名工人在地下1樓廁所，以A字梯施作給水管路時，突然從梯上跌落。對於何以致此，現場工地主任也說不出所以，事故原因仍有待查明。

勞工局勞動檢查處長邱怡川說，工人經送醫急救，已恢復呼吸心跳，但仍處昏迷狀態，院方正持續治療中。已派員做職業災害檢查，但初步未查到有漏電情形，尚不能認為有違反職業安全衛生法，但已要求廠商停工改善。若查出確有違法，可處3萬以上、30萬元以下罰鍰。此外，市府也向家屬表達慰問與關懷，會全力協助相關事宜。

勞工局 工人

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