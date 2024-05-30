快改道！台84學甲段拖板車撞工程車嚴重車禍 1命危1重傷
台84東西向快速道路學甲段下午發生一起嚴重車禍，一部載運鋼捲的拖板車行經東向車道10公里處時，不明原因撞上路旁的工程車，撞擊力道之大，工程車扭曲變形、瞬間起火燃燒，火星還燒到路旁管線，2名正在施工的人員首當其衝，1人當場失去生命跡象，警消到場灌救並將2人送醫，目前車道封閉後方回堵嚴重，北門、學甲交流道都已管制，從台61線轉東接84線要提前改道。
南市消防局30日下午1時19分接獲報案，台84學甲段東向10公里處有火燒車事故，派遣學甲、麻豆、佳里、將軍等分隊11車20人馳援，到場時車輛陷入火海，濃煙不斷竄出，遮蔽兩邊現場怵目驚心。
拖板車直接撞上路旁工程車推擠後往前滑行，連護欄也撞斷好幾截，隨即起火燃燒，後方車輛無法行進堵成一條長龍，連支援的消防車都行進困難，到場後拉起水線灌救，1小時內火勢熄滅，2名工程人員遭到波及，1人沒了呼吸心跳、1人受傷，送醫救治，詳細肇事原因有待警方調查。
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